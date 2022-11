Maria Medingen stimmt schon mal auf Weihnachten ein

Bis Heiligabend ist es noch über einen Monat hin, da wird es im Kloster bei Mödingen bereits adventlich. Und auch in Pfaffenhofen findet ein Markt statt - erstmals.

Eigentlich sind es noch etwas mehr als fünf Wochen bis Heiligabend. Doch im Kloster Maria Medingen stimmt man sich schon jetzt auf Weihnachten ein. Mit Punsch, Glühwein, besinnlicher Musik und dem einzigartigen Flair des Klosterhofs dürfte an diesem Wochenende die passende Stimmung aufkommen. Denn der Förderverein des Kindergartens St. Clara im Kloster ruft nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zum Adventsmarkt. Gemeinsam mit Pfaffenhofen läuten die Ehrenamtlichen die Zeit der Weihnachtsmärkte im Landkreis ein.

Los geht es am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag haben die Stände sogar schon um 12 Uhr geöffnet. Die Erlöse kommen dem Kindergarten zugute. Geboten sind Essensstände mit Steak- und Wurstsemmeln, Gulaschsuppe, selbst gemachten Kässpatzen, Schupfnudeln, Flammkuchen und Waffeln. Natürlich gibt es auch wieder Kuchen und Kaffee. Insgesamt sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Franz Mayr, sind es heuer etwa 35 Stände mit einem kunterbunten Angebot weit über Essen und Trinken hinaus.

Auch ein weihnachtliches Musical ist in Maria Medingen zu hören

Und weil der Markt ja den Kindern zugutekommt, kommen auch sie nicht zu kurz: Für die kleinen Besucherinnen und Besucher findet am Samstag und Sonntag jeweils um 15 und um 17 Uhr wieder ein Puppentheater im Kindergarten statt. Heuer tritt das Theater Knuth mit dem Stück "Die Zauberkiste" auf. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag tritt die Musicalklasse 6d der Maria-Ward-Realschule Günzburg um 16 und um 18 Uhr mit dem weihnachtlichen Musical "Das Mädchen und das Weihnachtslicht" in der Klosterkapelle auf. Auch hier ist der Eintritt frei. Abends stimmt dann zusätzlich eine kleine Bläserabordnung des Musikvereins Mödingen Weihnachtslieder an. Der Elternbeirat des Kindergartens veranstaltet eine Tombola mit Preisen für Groß und Klein und verkauft selbst gebundene Adventskränze zum Selberschmücken.

Erlös geht an den Kindergarten

Zum 15. Mal findet der Markt heuer statt. Doch was ist eigentlich das Besondere am Klostermarkt? Für Franz Mayr ist die Antwort völlig klar: "Dass so viele Ehrenamtliche mithelfen", sagt er. 120 Männer und Frauen seien es dieses Jahr, die organisieren, aufbauen, vorbereiten und verkaufen. Teilweise seien Eltern dabei, deren Kinder vor 15 bis 20 Jahren im Kindergarten St. Clara waren und noch immer die Treue halten. Und auch das betont Mayr noch einmal: Alle Erlöse gehen an den Kindergarten. "Da sind wir mächtig stolz drauf."

Das Kloster ist nicht der einzige Ort im Landkreis, an dem es an diesem Wochenende weihnachtlich wird. In Pfaffenhofen organisieren die Vereine am Samstag gemeinsam einen Adventsmarkt im Hof des Zehentstadels. Neben einem bunten Speisenangebot gibt es dort selbst gebundene weihnachtliche Gestecke und Kränze des Obst- und Gartenbauvereins. Der Markt geht von 17 bis circa 21 Uhr.

