Mödingen

17:30 Uhr

Mödingen verschiebt Entscheidung über Bürgerentscheid zum Gemeinschaftshaus

Plus Eigentlich sollte der Gemeinderat das Bürgerbegehren für zulässig erklären. Doch die Entscheidung wird vertagt. Bürgermeister Joas fragt sich: "Bin ich im falschen Film?"

Von Jonathan Mayer

Es sollte eine Premiere in der Geschichte Mödingens werden, doch dann kam alles anders. Zum ersten Mal gibt es in der Gemeinde ein Bürgerbegehren. Nun sollte der Gemeinderat dieses für zulässig erklären und den Weg für einen Bürgerentscheid ebnen. Das Interesse aus der Bürgerschaft war groß, der Raum im Bergheimer Feuerwehrhaus voll. Rund 25 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnen der Sitzung am Montagabend bei. Doch eine Entscheidung gibt es am Ende nicht.

In Mödingen und Bergheim ist ein waschechter Streit entbrannt, bei dem es wohl um mehr geht als nur das geplante Dorfgemeinschaftshaus. Im Juni hatte der Gemeinderat zwei Varianten zum Umbau der alten Bäckerei in Bergheim - eine große und eine kleine - abgelehnt. Daraufhin wurden Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt, das die große Lösung fordert. Rechtlich bleibt dem Gemeinderat nur eine Option: das Bürgerbegehren für zulässig erklären und einen Termin für einen Bürgerentscheid festsetzen. Dann hätten Mödinger und Bergheimer an der Wahlurne entscheiden können, ob sie die große Variante (Umbau der ehemaligen Bäckerei plus Anbau eines Gemeindesaals) haben wollen oder nicht. Doch dann grätscht am Montag Mödingens Zweiter Bürgermeister Matthias Kieninger dazwischen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

