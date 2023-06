Mödingen

vor 32 Min.

Mödinger Rat will kein Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim

Plus Die große Lösung mit einem Anbau an die ehemalige Bäckerei erhält eine Abfuhr. Aber auch die kleine Variante erhält keine Mehrheit. Sitzungsbesucher sind entsetzt.

Von Berthold Veh

Für Mödinger Verhältnisse ist das Interesse an der Gemeinderatssitzung am Montagabend groß. 13 Bürger und Bürgerinnen verfolgen im Feuerwehrheim in Mödingen die Sitzung des Gemeinderats. Es geht um ein bedeutendes Projekt für die Kommune, ein Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim. Die Gemeinde hat im März die ehemalige Bäckerei neben der Alten Schule in der Bergstraße gekauft. Dort soll eine neue Dorfmitte entstehen. Das alte Schulgebäude, dessen Sanierung im Vergleich mit einem Neubau unwirtschaftlich ist, soll abgerissen werden.

Bürgermeister Walter Joas und Architekt Dieter Domes präsentieren die beiden Varianten, die auf dem Tisch liegen. Die große Idee, für die der Rathauschef mit Nachdruck plädiert, beinhaltet den Umbau der Bäckerei und den Anbau eines Gemeindesaales mit Bühne, der auch nach außen hin zu einem neuen Dorfplatz hin geöffnet werden kann. Im Erdgeschoss der einstigen Bäckerei könnten, wie auch bei der kleinen Lösung, ein Sitzungssaal, ein Amtszimmer für den Bürgermeister, eine Küche und Toiletten untergebracht werden. Im Keller sind Gruppenräume für die Landjugend, die Landfrauen, eine Teeküche, ein Lagerraum für Vereine und Abstellräume für die drei Wohnungen vorgesehen, die im Obergeschoss der Bäckerei entstehen sollen. Die geschätzten Kosten liegen bei 2,15 Millionen Euro, hinzu kommen bei beiden Varianten knapp 100.000 Euro an Abrisskosten für die Alte Schule.

