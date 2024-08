Motorrad kommt bei Mödingen von der Straße ab

Am Sonntag ereignete sich auf der Kreisstraße bei Mödingen ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Motorradfahrer wurde dabei verletzt. Gegen 17.45 Uhr war er laut Polizei auf der Kreisstraße zwischen Demmingen und Mödingen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Mödingen verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Motorrad und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Er landete in einem angrenzenden Feld und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An seinem Motorrad entstand Unfallschaden von etwa 3500 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden. (AZ)

