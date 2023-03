Bürgermeister Joas im Interview: So steht Mödingen finanziell da

Plus Dieses Jahr will die Gemeinde Mödingen mit der neuen Ortsmitte in Bergheim vorankommen. Wofür noch Geld ausgegeben wird, erklärt Walter Joas im Gespräch.

Herr Joas, am Montag hat der Gemeinderat den diesjährigen Haushalt verabschiedet. Wie steht Mödingen finanziell da?



Walter Joas: Soweit ein guter Haushalt. Wir haben aber auch große Aufgaben vor uns.

Und zwar?



Walter Joas: Es steht noch unser Anteil der Kindergartensanierung aus, wir haben die Baustelle alte Schule in Bergheim und es stehen noch verschiedene Grundstücksgeschäfte an. Wir kaufen die ehemalige Bäckerei in Bergheim. Hier soll eine neue Dorfmitte entstehen. Die alte Schule ist nur noch bedingt nutzbar, eine Sanierung ist unwirtschaftlich. Damit wieder Veranstaltungen stattfinden können und das Dorfleben gelebt werden kann, wäre hier der richtige Ort um was Neues zu schaffen. Dazu kommt dann noch die Restfinanzierung von Bauplatzerschließungen auf uns zu.

Der Mödinger Haushalt in Zahlen 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Gesamtvolumen des Mödinger Haushalts beläuft sich auf 5,65 Millionen Euro - und damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (5,68 Millionen). 2,72 davon finden sich im Verwaltungshaushalt wieder. 2,93 im Vermögenshaushalt.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 550.000 Euro geplant. Auch eine Kreditaufnahme von 500.000 Euro steht im Plan. Damit könnte der Schuldenstand auf 949.000 Euro steigen.

Zu den wichtigsten Einnahmen zählen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit geplanten 925.000 Euro (2022: 918.000 Euro), Schlüsselzuweisungen von 540.000 Euro (522.000 Euro) und die Gewerbesteuer von 210.000 Euro (282.000 Euro).

Die größten Posten im Finanzplan: Zuschuss Breitbandversorgung 700.000 Euro (540.000 kommen vom Land); Allgemeiner Grunderwerb 1,1 Millionen Euro, Abriss alte Schule und Neugestaltung Dorfmitte 200.000 Euro, Baukostenzuschuss Erweiterung Kindergarten 520.000 Euro - hier wurden im Vorjahr bereits 700.000 Euro gezahlt. Dafür erhält die Gemeinde heuer einen Zuschuss in Höhe von 540.000 Euro.

Für den Grunderwerb stehen heuer 1,1 Millionen Euro im Finanzplan. Wo wird das Geld investiert?



Walter Joas: Für verschiedene innerörtliche Objekte die eventuell zu einer Nachverdichtung dienen können. Aktuell haben wir 14 Bauplätze zu verkaufen.

Welches sind die wichtigsten Einnahmequellen für Mödingen?



Walter Joas: Die Einkommenssteuer (Ansatz 2023: 925.000 Euro). Auch die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 540.000 Euro sind nicht unerheblich. Im Gewerbegebiet wurden mittlerweile alle Grundstücke verkauft. Wir planen heuer mit Gewerbesteuereinnahmen von 210.000 Euro.

Welche Punkte im Haushalt sind Ihnen besonders wichtig?



Walter Joas: Eigentlich alles, was wir in die Finanzplanung aufgenommen haben. In erster Linie geht es darum, mit der alten Schule voranzukommen. Das zieht sich seit Jahren. Hier ist Sachverstand gefragt, gute Ideen um das Grundstück ansprechend und sinnvoll zu gestalten, für alle Altersgruppen. Die innerörtliche Entwicklung nicht aus dem Auge verlieren. Alles andere ist soweit erledigt: Der Kindergarten wurde erweitert und saniert, Bauplätze wurden geschaffen. Die Straßenbeleuchtung ist größtenteils auf LED umgerüstet, der Breitbandausbau mit Ortsnetzumstellung wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Werden deshalb Schulden nötig?



Walter Joas: Wir planen mit einer Kreditaufnahme von 500.000 Euro. Das hängt aber davon ab, wie die Projekte umgesetzt werden. Wir schmälern unsere Rücklagen (geplant ist eine Entnahme von 550.000 Euro). Wenn dann noch Bedarf besteht, hätten wir die Möglichkeit, auf das Darlehen zurückzugreifen.

Schauen wir in die Zukunft. Welche großen Projekte stehen in den nächsten Jahren an?



Walter Joas: Das größte Projekt wird die Umgestaltung der neuen Dorfmitte in Bergheim sein. Viele Maßnahmen sind bereits am Laufen.

Zur Person: Walter Joas ist seit 2005 Bürgermeister von Mödingen.