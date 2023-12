Mödingen

Südlich von Bergheim soll ein großer Solarpark entstehen

Plus Ein Solarprojekt südlich von Bergheim wird im Mödinger Gemeinderat vorgestellt. Für Aufregung sorgt außerdem eine Stützmauer auf einem Grundstück.

Der Mödinger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montagabend mit einem Solarpark befasst, der im Süden von Bergheim in Richtung Schabringen entstehen soll. Der Geschäftsführer des Planungsbüros Volllast, Tobias Mader, präsentierte den Versammelten das Projekt. So soll ein Freiflächen-Fotovoltaikpark auf einem Areal von etwa sieben Hektar entstehen. In der Spitze könne der Solarpark circa 2200 Haushalte mit Strom versorgen. Die Fotovoltaik-Anlage wird wahrscheinlich einen Anschlusspunkt nach Dillingen bekommen, da dort eine Firma sitze, die großes Interesse an grünem regionalem Strom habe.

Ein Gemeinderat schlägt eine Agri-Fotovoltaikanlage vor

Es sei der Firma Volllast wichtig, „die Gemeinde mit ins Boot zu holen“, betonte Mader. Interessierte könnten, so die Überlegungen, selbst in das Projekt investieren und in die Gesellschaft einsteigen. Gemeinderat Mathias Tauscher fragte, ob eine Agri-Fotovoltaikanlage infrage kommen könnte. Dies würde bedeuten, dass die Solarmodule in circa zwei Meter Höhe angebracht werden, und somit eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche unter diesen möglich wäre. Mader lehnte dies ab, denn dies habe bei anderen Projekten bereits für große Probleme gesorgt. Zweiter Bürgermeister Matthias Kieninger fragte nach Energiespeichern. Ein sogenanntes „intelligentes Messsystem für Zuhause“ werde im Moment schon in Kooperation mit der Universität Landshut erarbeitet und könnte in Zukunft die Strompreise eines jenen Einzelnen verringern, so Mader. Der Gemeinderat fasste schließlich einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan des Solarparks und die Änderung des Flächennutzungsplans.

