Unfall mit Quad nahe Mödingen: Drei Personen müssen ins Krankenhaus

Ein 16-Jähriger prallt mit seinem Quad am Montagmittag gegen ein Auto. Auch ein Rettungshubschrauber ist bei dem Unfall nahe Mödingen im Einsatz.

Bei einem Unfall nahe Mödingen sind am Montagmittag drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet wollte ein 16-jähriger Fahrer eines Quads, das zusätzlich noch mit einer 17-jährigen Beifahrerin besetzt war, von der Kreisstraße DLG 37 auf die Kreisstraße DLG 18 in Richtung Bergheim abbiegen. Dabei übersah der 16-Jährige einen vorfahrtsberechtigten Wagen, der von Bergheim in Richtung Finningen unterwegs war. Das Quad prallte in die Beifahrerseite, wobei der 16-Jährige und die 17-Jährige vom Quad geschleudert wurden.

Die drei Verletzten wurden nach dem Unfall bei Mödingen in Krankenhäuser gebracht

Beide erlitten mittelschwere Verletzungen und mussten in das Bundeswehrkrankenhaus Ulm und das Krankenhaus Heidenheim gebracht werden. Für den Transport des 16-Jährigen wurde zusätzlich ein Hubschrauber angefordert. Auch die 65-jährige Beifahrerin im Auto erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus Dillingen behandelt werden. Zudem wurde bei dem Unfall auch ein Telefonmast beschädigt, sodass es zu Einschränkungen kam. Eine Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. (AZ)