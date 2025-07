Mödingen weiht den neuen Dorfplatz ein

Mödingen hat seinen neuen Dorfplatz in diesen Tagen feierlich eingeweiht. Am Beginn stand ein Gottesdienst, den Pfarrer Alois Lehmer in der Dorfmitte zelebrierte. Der Geistliche gab dem Dorfplatz zu Beginn der Heiligen Messe den Segen. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen verfolgten bei schönem Sommerwetter, ein paar Regentropfen inklusive, die Zeremonie.

Ein Haus mit Nebengebäuden wurde hier vor 18 Jahren abgerissen

Bürgermeister Walter Joas ging in seiner Ansprache auf die Geschichte des Ortes ein. Nachdem die Gemeinde das hier stehende Haus mit Nebengebäuden vor 18 Jahren abgerissen hatte, entstand ein Dorfplatz an dessen Stelle. Mit Mitteln aus dem Regionalbudget der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Egautal konnte im Sommer 2024 der Dorfplatz neu gestaltet werden. Dieses Projekt, so Joas, erfülle die Kriterien der Förderung: Dies sind unter anderem öffentliche Zugänglichkeit, Vernetzung, Zusammenarbeit, bürgerschaftliches Engagement. Er dankte dem Pfarrer für den kirchlichen Segen.

Pfarrer Alois Lehmer bei der Fahrzeugsegnung. Foto: Gisela Ott

Der Zweite Bürgermeister Matthias Kieninger als Organisator der Umgestaltung dankte den Helfenden, die ihm mit Rat und Tat bei den Bauarbeiten zur Seite standen. An dem Gemeinschaftswerk hätten sich viele beteiligt – von Vereinsmitgliedern bis zu Privatpersonen. Kieninger zeigte sich angetan von der guten Stimmung bei den Bauarbeiten. Er hoffte auf viele harmonische Begegnungen und Aktivitäten auf dem neu gestalteten Dorfplatz.

Pfarrer Alois Lehmer schreitet zur Fahrzeugsegnung

Am Ende der Heiligen Messe schritt Pfarrer Lehmer zur Fahrzeugsegnung. Anschließend genossen viele Bürger und Bürgerinnen den Dämmerschoppen auf dem neuen Dorfplatz. (AZ, bv)