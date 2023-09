Mörslingen

Azubine mit 58 Jahren: Diese Kesseltalerin liebt und lebt für die Arbeit

Marion Kopp beim Malen mit (von links) Jakob, Larissa, Lara und Lukas in der Kitag in Mörslingen.

Plus Marion Kopp macht derzeit eine Ausbildung in der Kindertagesstätte in Mörslingen. Für sie ist es eine Erfüllung und für die Einrichtung ein Gewinn.

Von Simone Fritzmeier

Rente? Marion Kopp schüttelt vehement den Kopf. Daran denkt sie im Traum nicht. Sie hat doch noch so viel vor, will noch so viel lernen. Vielleicht sogar studieren. Das könnte sie dann im Ruhestand machen, sagt sie schmunzelnd. Aber an diese Zeit denkt sie nicht. Gefühlt sei das noch ewig hin. "Aber ja, leider rennt mir die Zeit tatsächlich davon", sagt Marion Kopp und lächelt. Die sympathische Frau sitzt an einem kleinen, runden Kindertisch in der Küche im oberen Geschoss der Kita in Mörslingen. Um sie herum toben die Buben und Mädchen. Es wird gelacht, mal scheppert es und immer wieder rennt ein Kind an ihr vorbei. Seit September 2022 arbeitet Marion Kopp in der Einrichtung, die ganz neu gebaut worden ist. Genauer gesagt, macht sie derzeit dort ihre Ausbildung zur Ergänzungskraft. Mit 58 Jahren.

Im Februar 2024 ist sie fertig und gleichgestellt mit Kinderpflegerinnen und -pflegern. Dann mit 59 Jahren. Marion Kopp ist die Definition von Quereinsteigerin. Mehr noch, wie die Mörslinger Kita-Leiterin Petra Linder beim Vorbeigehen sagt: "Sie ist bei uns, weil sie es von Herzen will und macht. Was kann man sich mehr wünschen?". Dabei hätte sich Marion Kopp als junger Mensch die Arbeit mit Kindern niemals vorstellen können, erzählt sie. Aber heute ist es anders. "Ich freue mich auf jeden Tag. Mein Ziel ist es, dass die Kinder glücklich nach Hause gehen und am nächsten Morgen wieder gerne kommen. So wie ich."

