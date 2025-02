Senioren im Landkreis Dillingen entlarven Schockanrufe

Gleich zwei Senioren aus dem Landkreis Dillingen haben am Freitag Schockanrufe erhalten. In beiden Fällen wollten die Trickbetrüger am Telefon viel Geld – wurden jedoch als solche entlarvt.

Immer wieder kommt es auch im Landkreis Dillingen zu Trickbetrug und Schockanrufen

Im ersten Fall sollte eine 84-jährige Frau aus Mörslingen Opfer werden. Der Polizei zufolge gab sich eine unbekannte Person als Polizeibeamter aus und schilderte, dass die Tochter der Geschädigten eine Radfahrerin überfahren hätte, die angeblich verstarb. Die Frau erkannte sofort den Betrugsversuch, gab keinerlei Daten preis und beendete sofort das Gespräch.

Am selben Tag erhielt auch ein 69-jähriger Mann aus Binswangen einen Anruf von einer unbekannten Person, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Der Anrufer teilte die Heilung der angeblich an Darmkrebs erkrankten Tochter mit und forderte eine sechsstellige Summe zur Begleichung. Der betroffene Mann wurde durch die Polizei hinsichtlich der betrügerischen Absicht sensibilisiert. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. (AZ)