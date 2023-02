Die kleine Ida aus Mörslingen braucht dringend eine Stammzellenspende

Schockdiagnose Leukämie: Das dreijährige Mädchen braucht Hilfe. In Höchstädt findet eine große Typisierungsaktion statt. So kann man helfen.

Dieser Tag hat alles verändert. Ein Mittwoch vor wenigen Wochen. Für Familie Wendler aus Mörslingen hat ein Alptraum begonnen. Ihre kleine Tochter Ida ist krank, schwerkrank. Sie hat Leukämie und braucht dringend eine Stammzellenspende. Diese Schockdiagnose hat die Eltern Elisabeth und Ralph völlig unvorbereitet getroffen, war die Kleine doch bis zu diesem Zeitpunkt putzmunter. Nun ist alles anders, nichts mehr wie vorher. Ida ist in der Kinderklinik in Ulm, darf nicht mehr nach Hause. Die Chemotherapie läuft. "Eigentlich ist immer noch alles so unwirklich. Es war doch alles gut", sagt Mama Elisabeth am Telefon. Es ist nicht mehr alles gut.

Operation an der Niere als Baby, jetzt die Diagnose: Leukämie

Die Wendlers leben seit 2020 in ihrem Haus in Mörslingen, haben zwei Kinder. Ida und ihre zehn Monate alte Schwester Lotta. Die 32-jährige Mama schildert, dass ihre Ida schon ganz klein eine Operation hatte - ein Defekt an der Niere wurde im Alter von zwei Monaten operiert. 50 Prozent der Niere konnten gerettet werden, mittlerweile sei alles gut verheilt.

So wird man Stammzellenspender 1 / 8 Zurück Vorwärts Alle 27 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, alle 15 Minuten in Deutschland.

Etwa ein Drittel der Erkrankten findet einen Stammzellenspender innerhalb der Familie.

Bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) können sich gesunde Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren registrieren. Eine Gewichtsuntergrenze für Spender gibt es nicht, die Obergrenze liegt bei einem Body-Mass-Index von 40.

In 80 Prozent der Fälle ist keine Operation für die Stammzellenentnahme notwendig.

Die Registrierung ist kostenlos. Die Kosten für 50 Euro pro Neuaufnahme übernimmt die DKMS. Die gemeinnützige Gesellschaft ist jedoch dankbar, wenn jemand die Kosten teilweise oder ganz selbst trägt.

Wer sich registriert, bekommt ein Set mit Wattestäbchen per Post. Mit diesem Stäbchen macht man einen Wangenabstrich und schickt es dann ins Labor. Dort werden die Gewebemerkmale ermittelt. 22 Tage dauert diese Auswertung. Dann wird geschaut, ob man als passender Spender für einen Blutkrebspatienten infrage kommt.

Im Jahr 2019 verzeichnete die DKMS in Augsburg 53.860 Spender, deutschlandweit 6,5 Millionen, weltweit 10 Millionen. 39 Prozent der Stammzellenentnahmen weltweit werden durch DKMS-Spender ermöglicht.

83.000 zweite Lebenschancen wurden bisher durch die DKMS weltweit ermöglicht.

An diesem Mittwoch, es war der 11. Januar, stand deshalb eine Nachsorgeuntersuchung in Ulm an. Dabei wurde dem Mädchen aus Mörslingen auch Blut abgenommen. "Wir waren gerade wieder daheim, haben Kaffee getrunken und dann hat das Telefon geklingelt", erzählt Elisabeth Wendler. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung seien auffällig, die Familie solle noch am selben Tag wieder in die Klinik kommen - und vorsorglich Klamotten für eine Übernachtung mitbringen. "Ich hatte sofort so ein Gefühl, dass es Leukämie ist. Keine Ahnung, warum, aber die Angst war gleich da", sagt die Mama. Und ihre Angst wurde leider bestätigt.

Chemotherapie begonnen: Mädchen ist in der Kinderklinik in Ulm

Es folgten zig Untersuchungen, der Kleinen wurde auch Knochenmark entnommen und dann die Diagnose: akute myeloische Leukämie (AML). Eine besonders aggressive Variante von Blutkrebs. Leukämiezellen vermehren sich dabei schnell und ungebremst im Knochenmark und damit auch im Blut. Papa Ralph sagt: "Es war reiner Zufall, dass das entdeckt worden ist. Unser Glück war nur, dass Ida im Grunde gesund war und wir gleich mit der Behandlung loslegen konnten. Zwei Wochen später wäre sie schwerkrank ins Krankenhaus eingeliefert worden, haben uns die Ärzte erklärt." Heißt: Seit diesem Mittwoch, an dem eigentlich nur eine normale Kontrolluntersuchung stattfand, ist das kleine Mädchen in der Kinderklinik in Ulm, eine starke Chemotherapie hat begonnen. "Man steht unter Schock. Man denkt nicht mehr viel. Es ging dann auch alles so schnell. Vieles unterschreiben, regeln und verstehen", so der 33-Jährige weiter.

Fragen und Antworten zu Stammzellenspenden 1 / 5 Zurück Vorwärts Wer kann Stammzellenspender werden? Grundsätzlich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren, der noch nicht bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) oder in einer anderen Datei registriert ist.

Wie wird man Stammzellenspender? Indem man sich registrieren lässt. Online kann man sich ein Registrierungs-Set anfordern, das per Post geschickt wird. In diesem Set sind Wattestäbchen, mit denen man von der Innenseite der Wange einen Abstrich macht. Die Wattestäbchen werden mit den unterschriebenen Unterlagen zurückgeschickt. Weitere Informationen finden sich auf der Website der DKMS.

Wie geht es dann weiter? Im Labor werden Gewebemerkmale untersucht und anschließend erfolgt die Aufnahme in die Datei, die bei der weltweiten Suche nach geeigneten Stammzellenspendern hilft. Der Registrierte erhält eine DKMS-Spendercard. Die Organisation meldet sich im Falle des Falles.

Wie viele Spender hat die DKMS aktuell in ihrer Datei? Weltweit sind es zehn Millionen in sechs Ländern. In Deutschland allein beträgt die Zahl potenzieller Lebensretter knapp 6,6 Millionen.

Wie wird gespendet? Es gibt zwei verschiedene Arten. In acht von zehn Fällen werden Stammzellen über die „periphere Stammzellenspende“ aus der Blutbahn entnommen. In etwa 20 Prozent der Fälle werden Stammzellen aus dem Knochenmark im Beckenkamm entnommen. Das geschieht unter Vollnarkose.

Seit 11. Januar müssen die Wendlers ihr Leben neu organisieren, Familie und Freunde helfen dabei tatkräftig. Die Eltern wechseln sich mit den Klinikaufenthalten bei Ida ab, daheim will Baby Lotta auch bestens versorgt sein. Tagsüber sind Elisabeth und Ralph Wendler beide bei Ida im Krankenhaus - immer in einem isolierten Zimmer, rausgehen ist nicht möglich.

Eltern im Haus des Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm

Auch mit dem Arbeitgeber muss alles organisiert werden. Denn, so erklärt es der Papa: "Wir werden noch Monate, bestimmt das ganze Jahr über, hauptsächlich im Krankenhaus sein." Und für das junge Ehepaar steht fest, dass es ihr Kind keine Sekunde alleine lassen will. "Wir sind hier sehr gut aufgehoben und froh, dass wir in Ulm sind. Wir werden auch in der Nähe im Elternhaus Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm in der schweren Zeit wohnen. Ulm wird jetzt unser Lebensmittelpunkt", so Ralph Wendler weiter. Und dabei steht über allem die Sorge: Schafft ihre Ida den Kampf gegen den Krebs?

Das Mädchen, das ihren dritten Geburtstag am 18. Januar auch im Krankenhaus feierte, sei tapfer, verstehe grob, warum sie nicht nach Hause könne. Die Tage würden schnell vergehen, sie sind laut den Eltern vollgestopft mit Untersuchungen und Behandlungen. Mittlerweile sei die Kleine nicht mehr topfit, die Chemo hinterlasse ihre Spuren. Der Plan der behandelnden Ärzte sehe laut den Eltern so aus: Mithilfe der Chemotherapie soll Idas komplettes Immunsystem zerstört werden. Dann braucht sie ein Neues. Sprich, eine Stammzellentransplantation. Das eigene Immunsystem könne sich nicht genug gegen die Mutationen ihrer Leukämie-Erkrankung wehren. "Nur mit einer Stammzellenspende gebe es gute Chancen, dass der Krebs dauerhaft besiegt werde", sagt Ralph Wendler.

Am 11. Februar Typisierungsaktion in der Nordschwabenhalle Höchstädt

Die Mörslinger haben große Hoffnung, dass es einen passenden Spender in der DKMS-Kartei gibt. Deshalb wollen sie mit einer großen Typisierungsaktion, die am Samstag, 11. Februar, von 13 bis 17 Uhr in der Nordschwabenhalle in Höchstädt stattfindet, auch etwas zurückgeben. "Umso mehr Menschen sich registrieren lassen, desto mehr Menschen kann geholfen werden", sagt Elisabeth Wendler. Menschen wie der kleinen Ida. Ohne ihre Familie und Freunde, das betont das Ehepaar, wäre das alles nicht zu schaffen. Während Mama und Papa sich um die Kinder kümmern und die meiste Zeit im Krankenhaus sind, werden sie bei der Organisation der Typisierungsaktion voll unterstützt. "Wir können nicht viel machen und haben über WhatsApp den Aufruf gestartet. Dass es so groß wird und so viel Aufsehen erhält, verdanken wir unseren Unterstützern", sagen sie.

Wichtige Informationen: Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 11. Februar, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr in der Nordschwabenhalle in Höchstädt, Prinz-Eugen-Straße 15, als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Und es ist so einfach: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.dkms.de oder unter www.ida-braucht-hilfe.de