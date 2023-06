Die Landjugend gibt der Jugend in Mörslingen seit 100 Jahren Heimat

1923 wurde in Mörslingen der Burschenverein gegründet, aus dem später die Landjugend wurde. Am Wochenende wurde der 100. Geburtstag gefeiert.

Stolze 90 Jahre alt wird Josef Harlacher aus Mörslingen in diesem Jahr. Und ist damit am Samstagabend der dienstälteste Landjugendliche im großen Mörslinger Festzelt. In Harlachers Geburtsjahr, 1933, hätte der Mörslinger Burschenverein eigentlich sein zehnjähriges Bestehen feiern können. Stattdessen kam zunächst das Aus für den Verein, der am 27. Mai 1923 aus der Taufe gehoben wurde. Im Dritten Reich wurde der Burschenverein verboten. Dass die Mörslinger Jugend nun an drei Tagen trotzdem ihren 100. Geburtstag feiern konnte, verdankt sie Menschen wie Josef Harlacher.

Sie gründeten den Verein, aus dem die Landjugend entstand, im Jahr 1953 neu. Insgesamt 40 Vorsitzende hatte die Landjugend in ihrer 100-jährigen Geschichte. Und Josef Harlacher ist einer von ihnen. Wann genau er an der Spitze der Mörslinger Jugend stand, kann er heute nicht mehr so genau sagen. Es müsse so Ende der 50er-Jahre gewesen sein, vermutet er. Damals, sagt der 89-Jährige, seien die Aktivitäten der Landjugend noch sehr stark mit der Kirche verzahnt gewesen. Harlacher denkt gerne an die Zeit zurück. Freundschaften fürs Leben sind damals entstanden. Das war vor 70 Jahren nicht anders als heute.

Neben Josef Harlacher sind mehr als 20 weitere ehemalige Vorsitzende, darunter auch viele Frauen, zum Festabend ins Zelt auf dem Mörslinger Sportplatz gekommen. So wie Manfred Kränzle, der vor knapp 40 Jahren die Geschicke der Mörslinger leitete. "Damals hat es für die Jugend im Ort nur zwei Sachen gegeben – die Landjugend und den Schützenverein." Für ihn selbst bedeutete der Eintritt in die Landjugend seinerzeit vor allem eines: "Man durfte endlich auch mal fortgehen." Die Verbundenheit zur Katholischen Landjugend Bewegung hat Kränzle in der Familie weitergetragen. Seine Tochter ist aktuell Kassiererin.

Der bislang jüngste Vorsitzende in der langen Ahnenreihe ist Raphael Konle. Die Gemeinschaft ist das, was für den 19-Jährigen die Landjugend ausmacht. Als sie noch einen eigenen Gruppenraum hatten, trafen sie sich einmal pro Woche zur Gruppenstunde. "Wir haben Filme geschaut, Musik gehört, Kicker gespielt und auch mal ein Bier getrunken." In letzter Zeit habe man versucht, sich privat zu verabreden. "Das hat aber nicht immer so gut geklappt." Die großen Hoffnungen der Mörslinger Landjugend liegen deshalb jetzt auf den neuen Räumlichkeiten, die sie voraussichtlich im September beziehen können. Dann dürfen sie sich im Container, der derzeit noch für den Kindergarten genutzt wird, häuslich einrichten.

Mörslinger Bürgermeister ist stolz auf die aktive Jugend

Bürgermeister Klaus Friegel freut sich, dass die Landjugend dann eine neue Heimat hat. Denn das habe sie sich auch verdient. "Unsere Jugendlichen sind aktiv und bereit, sich wirklich zu engagieren. Sie leisten ihren Beitrag für die Dorfgemeinschaft." Das zeige sich exemplarisch an dem Festwochenende, das die Verantwortlichen mit einer Vorlaufzeit von nur drei Monaten auf die Beine gestellt hätten. "Da bin ich schon stolz auf unsere Jugend."

31 Bilder Bei der Rigo-Party in Mörslingen wird ausgelassen gefeiert Foto: Harald Paul

Und das, so Landrat Markus Müller, könne Friegel auch sein. "Die Gründerväter können stolz auf euch sein und ihr stolz auf die Gründerväter", sagt er in seiner Rede beim Festabend. Die Katholische Landjugendbewegung stehe für Tradition, Moderne und Heimat. Und das nicht nur in Mörslingen. Auch der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Fabian Mehring, zeigt sich begeistert von dem Programm, das die Mörslinger zum 100. Geburtstag auf die Beine gestellt haben. Während sich anderswo in Deutschland Jugendliche zur Letzten Generation erklären und auf die Straße kleben, fülle die Jugend in Bayern mit ihrem Engagement die Festzelte. "Ihr seid nicht die letzte Generation, ihr seid die Generation Zukunft."

Beim Festabend der Mörslinger Landjugend maßen sich die befreundeten Landjugenden beim Masskrugstemmen. Foto: Katharina Indrich

Trainieren für das "Spiel ohne Grenzen" in Lutzingen

Und die lässt an diesem Abend in der Tradition der legendären "Spiele ohne Grenzen" auch die hohe Prominenz ein bisschen ackern. Landrat, Bürgermeister, Mehring und Eva-Maria Konrad von der KLJB Augsburg müssen auf der Bühne ihr Melktalent beweisen. Die Jugend selbst misst sich beim Masskrugstemmen, bis die Oberarme brennen oder draußen vor dem Zelt am "Hau den Lukas". Das Training können die Mörslinger und die befreundeten Landjugenden gut gebrauchen. Denn sie alle fiebern schon wieder dem "Spiel ohne Grenzen", dem Event des Jahres entgegen. Das steigt in drei Wochen in Lutzingen. Und das Ziel für die Mörslinger ist klar. Nächstes Jahr wollen sie sich wieder auf dem eigenen Sportplatz mit der Konkurrenz messen.