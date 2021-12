Party bei Mörslingen: Waren K.-o.-Tropfen in Umlauf?

Die Bilanz einer Bauwagenparty bei Mörslingen sieht laut Polizei so aus: Eine Körperverletzung, zweimal Verdacht auf K.-o.-Tropfen.

Bei einem Besuch einer Bauwagenparty bei Mörslingen am Sonntag sind gegen 1.45 Uhr ein 25-Jähriger und ein 27-Jähriger aus dem Bereich Dillingen in Streit geraten. Dabei wurde der 27-Jährige laut Polizei geschubst und verletzte sich am Nacken. Der Geschädigte ging daraufhin nach Hause, der mutmaßliche Täter konnte am Bauwagen nicht mehr angetroffen werden.

Gegen 2.30 Uhr meldete sich schließlich eine 23-Jährige, die nach dem Konsum von Alkohol über Übelkeit und Zitteranfälle klagte. Sie wurde daraufhin von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung untersucht und nach Hause gebracht. Trotz des hohen Alkoholspiegels von deutlich mehr als einem Promille hatte die Geschädigte den Verdacht, dass ihr möglicherweise K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Daraufhin wurde eine Probe zu weiteren Untersuchungszwecken genommen.

Ein zweiter Fall von K.-o.-Tropfen bei der Bauwagenparty?

Ein weiterer 27-Jähriger meldete sich gegen 10 Uhr vormittags ebenfalls bei der PI Dillingen und erklärte, dass auch er ähnliche Symptome nach dem Konsum von Alkohol erlitten habe. Auch er war mit über einem Promille noch erheblich alkoholisiert. Ihm wurde ebenfalls eine Probe zur Bestimmung von möglichen K.-o.-Tropfen entnommen. Ein Ergebnis steht derzeit noch aus. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ermittelt.

