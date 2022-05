Mörslingen

vor 48 Min.

Doppeltes Babyglück bei den Wendlers in Mörslingen

Plus Die beiden Cousins Lotta und Lukas erblicken in einem Abstand von nur 30 Stunden das Licht der Welt. Wie die beiden Elternpaare die Geburt erlebt haben und was sie am Vatertag vorhaben.

Von Brigitte Bunk

Ob es auch funktioniert hätte, wenn es die Wendlers aus Mörslingen darauf angelegt hätten? Die Freude ist auf jeden Fall groß bei den beiden Familien, die seit dem 22. beziehungsweise dem 24. März jeweils zu viert sind. Noch dazu gesund und glücklich. Denn erst ist die kleine Lotta und 30 Stunden später ihr Cousin Lukas zur Welt gekommen, die Babyfotos waren bald darauf bei uns in der Donau-Zeitung zu sehen. Doch erst mal von vorn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen