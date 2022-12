Mörslingen

Einbruch in Einfamilienhaus in Mörslingen: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat in Mörslingen in einem Einfamilienhaus eingebrochen.

In einem Einfamilienhaus in Mörslingen wurde am Montag eingebrochen. Der Dieb nahmen Geld und Schmuck in hohem Wert mit. Wer hat etwas gesehen?

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag, 12. Dezember, in ein Einfamilienhaus in Mörslingen eingedrungen und hat die Bewohner bestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 11.20 und 20.30 Uhr in einem Anwesen in der Goldbergstraße (im Bereich der 10er-Hausnummern). Im Haus selbst wurden alle Zimmer durchsucht und nach Beutegut durchsucht. Dem Täter, der zuvor ein Fenster eingeschlagen hatte, fiel dabei Bargeld und Schmuck im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich in die Hände. Der von ihm angerichtete Sachschaden dürfte sich im unteren vierstelligen Eurobereich bewegen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Dillingen unter 09071/560. (AZ)

