Hochwasserschutz: Es gibt nun eine Entscheidung in Mörslingen

Plus Jahrelang wurde über das geplante Rückhaltebecken in der Gemeinde Finningen diskutiert. Besser gesagt über die möglichen Varianten. Jetzt wurde final abgestimmt.

Als vor rund vier Jahren das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth die Gemeinde Finningen aufforderte, sich an der Erneuerung des bestehenden Hochwasserrückhaltebeckens auch finanziell zu beteiligen, war seitens der Gemeinde dieses Ansinnen nicht nachvollziehbar. "Wenn das Wasserwirtschaftsamt diesen Umbau will, dann ohne unsere gemeindliche Kostenbeteiligung" , sagte Bürgermeister Klaus Friegel damals und hatte mit dieser Aussage auch den Gemeinderat hinter sich.