Scheitert der Hochwasserschutz in Finningen am Geld?

Der Hochwasserschutz, speziell um ein sogenanntes "HQ 100"-Ereignis, steht bei der Gemeinde Finningen seit geraumer Zeit zur Diskussion. Besser gesagt: der Bau eines Rückhaltebeckens im Ortsteil Mörslingen. Immer wieder wird das Thema von Bürgermeister Klaus Friegel und seinem Gemeinderat diskutiert. So auch bei der Sitzung vergangene Woche. Dieses Mal aber mit einer anderen Dimension. Denn: Der Hochwasserschutz für Mörslingen könne vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth nur dann gewährleistet werden, wenn sich die Gemeinde an den Kosten für das Bauvorhaben Hochwasserrückhaltebecken beteilige.