Fünf Personen bei Unfall in Mörslingen verletzt

Zwei Autos krachen am Donnerstagvormittag in Mörslingen ineinander. Zu den Verletzten zählen auch zwei Kinder.

Ein 41-jähriger Auto-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 11 Uhr von der Altheimer Straße in Mörslingen aus die Deisenhofer Straße überqueren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 59-jährige Fahrerin, die auf der Deisenhofer Straße in Richtung Finningen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde sowohl der Unfallverursacher, als auch seine Frau und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren leicht verletzt. Die 59-jährige Unfallgegnerin erlitt laut Bericht der Polizei mittelschwere Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Pkws entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro. (AZ)