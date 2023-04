Mörslingen

14:18 Uhr

Hoffnung für die kleine Ida aus Mörslingen: Es gibt einen potenziellen Lebensretter

Plus Ida hat Leukämie und muss eine starke Chemotherapie über sich ergehen lassen. Viele Menschen in der Region bewegt ihr Schicksal. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Von Simone Fritzmeier

Es ist alles noch ganz frisch, die Gedanken der Familie kreisen hin und her. Doch seit ein paar Tagen ist klar: Es gibt einen Spender für die kleine Ida. Mama Elisabeth und Papa Ralph Wendler sind überwältigt. Mit dieser Nachricht, die die Eltern am Dienstagmittag bekommen haben, gibt es wieder große Hoffnung: Es ist ein potenzieller Lebensretter für ihre schwer kranke Tochter gefunden worden.

Seit Mitte Januar ist die Dreijährige in der Kinderklinik in Ulm. Bis dahin lebte sie mit Mama, Papa und ihrer kleinen Schwester Lotta in Mörslingen. Mittlerweile ist die komplette Familie nach Ulm gezogen. In einer Wohnung, die vom Förderkreis krebskranker Kinder gestellt wird, ist sie untergekommen. So können die Eltern sich aufteilen: einer bei Ida im Krankenhaus sein und einer auf Baby Lotta aufpassen – bis auf Weiteres. Nun kommt endlich der so dringend erhoffte nächste Schritt.

