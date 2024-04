Mörslingen

17:19 Uhr

In Mörslingen werden "harmlose Busserl" verteilt

Die Theatergruppe des SC Mörslingen spielt den Schwank in drei Akten "Die lustige Brautnacht". Im Bild das Hochzeitspaar Rosl Brander (Lisa Götz) und Veri Leitner (Reinhold Birkner) mit den Eltern der Braut Alois Brander (Thomas Bawidamann) links und Resi Brander (Marion Wölfle) rechts.

Plus Die Theatergruppe des SC mit Spielwitz und treffender Situationskomik - auch nach fünf Jahren Bühnenpause.

Von Horst von Weitershausen

Die Laiendarsteller der Theatergruppe des SC Mörslingen haben trotz fünfjähriger Pause nichts verlernt. Bei der Premiere der Komödie in drei Akten „Die lustige Brautnacht“ von Peter Hinrichsen spielten sich die Darstellerinnen und Darsteller mit viel Temperament, komödiantischen Spiel und Humor in die Herzen des Publikums. Dabei hatten sie die „reizvolle“ Geschichte um die Hochzeitsnacht mit großartigem Witz und Situationskomik jederzeit im Griff, ohne Gefahr zu laufen, in überschäumenden Klamauk abzudriften. Dies ist auch der umsichtigen Regie von Michael Hirner geschuldet, mit der er den Darstellerinnen und Darstellern die Kunst des komödiantischen Bühnenspiels vermittelt hat. Beim Publikum blieb kaum ein Auge trocken und die Theaterbesucher belohnten die Bühnenakteure mit verdientem, kräftigen Schlussapplaus.

Ein Pfarrer darf nicht fehlen

Der Inhalt in Kürze: Die Nachbarskinder Rosl (Lisa Götz) und Veri (Reinhold Birkner), beide mehr als naiv, haben sich gern und wollen heiraten. Das scheint vorerst einmal auf große Schwierigkeiten zu stoßen, weil Vater Brandner (Thomas Bawidamann) den Veri immer missversteht, und nicht erkennt, ob er nun das brandnerische Dackelweibchen oder die Tochter für sich haben will. Schließlich aber sind alle Missverständnisse beseitigt und Rosls Mutter Resi Brandner (Marion Wölfle) bestellt das Aufgebot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen