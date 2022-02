Mörslingen/Landkreis Dillingen

K.-o.-Tropfen bei Party in Mörslingen? Jetzt liegt ein Laborergebnis vor

Plus Zwei junge Menschen klagen nach einer Party in Mörslingen über Übelkeit und Zitteranfälle. Ihr Verdacht: Jemand hat ihnen K.o.-Tropfen verabreicht. Jetzt liegt ein Ergebnis vor.

Von Jonathan Mayer

Es ist eine Horrorvorstellung für junge Menschen - und es betrifft leider oft Frauen: Man geht feiern, im Club, auf eine Dorf-Party oder auf ein Festival. Und ohne, dass man es merkt, schüttet eine fremde Person einem Betäubungsmittel ins Getränk. K.-o.-Tropfen sind auf Partys immer wieder im Umlauf. Im Dezember kam auch im Landkreis Dillingen ein ähnlicher Verdacht auf: Eine 23-Jährige und ein 27-Jähriger klagten nach einer Party in Mörslingen über Zitteranfälle und Übelkeit. Sie wurde noch in der Nacht von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und nach Hause gebracht, er meldete sich am nächsten Tag bei der Polizei. Über einen Monat hat die Laboruntersuchung gedauert. Jetzt gibt es ein Ergebnis.

