Rigo gibt es schon lange nicht mehr, die Rigo-Party in Mörslingen schon

Im Jahr 2000 stieg die erste Rigo-Party des SC Mörslingen. Am Freitag feiert sie 20. Geburtstag. Daran schließt sich das Festwochenende der Landjugend an.

2008 kam in Deutschland das Aus für die Alkopops. Und damit auch für das Getränk Bacardi Rigo. Der Stimmung auf der Rigo-Party in Mörslingen tat das Verbot des Namensgebers aber keinen Abbruch. Sie hat den Alkopop-Trend lange überlebt. Am Freitag, 23. Juni, feiert der SC Mörslingen den 20. Geburtstag des Events. Mehr oder weniger durch Zufall, sagt der 2. Vorsitzende des SC Mörslingen, Peter Düll, habe man zur Jahrtausendwende die Rigo-Party aus der Taufe gehoben. "Wir haben gesagt, zur Unterstützung des Vereins wäre es gut, wenn wir eine zusätzliche Einnahmequelle hätten. Und so sind wir drauf gekommen, so eine Party zu veranstalten." Zu Beginn gab es am Freitag immer noch ein AH-Fußballturnier, bevor die Nachtschwärmer zu heißen Beats die Anlage stürmten und, natürlich, jede Menge Rigo über die Theke ging.

Eine Namensänderung stand für den SC Mörslingen nicht zur Debatte

"Die ersten Jahre haben wir wirklich viel davon verkauft. Wir hatten da ganze Anhänger voll mit Leergut, weil das ja Wegwerfflaschen waren", erzählt Peter Düll. Als die Alkopops in Deutschland vom Markt genommen wurden, habe man sich dann entschieden, den Namen der Party beizubehalten. "Der hatte sich schon eingebürgert und dann haben wir gesagt, wir bleiben dabei." Düll ist froh, dass die Rigo-Party nach der Corona-Pause wieder ein Revival erlebt hat. Schließlich gehe es nicht nur um eine zusätzliche Einnahmequelle für den Verein, sondern auch darum, der Jugend im Ort etwas zu bieten. "Der Verein lebt von der Jugend und da ist das wichtig. Auch wenn die Vorschriften und Regularien für so eine Veranstaltung heute immer strenger werden."

Mörslinger Landjugend feiert 100. Geburtstag mit Festabend und Festzug

Seit Dienstag ist die Jugend des Vereins gemeinsam mit den erfahreneren Rigo-Party-Kräften und der Landjugend mit dem Aufbau des großen Festzeltes beschäftigt. Weil am Samstag ab 18.30 Uhr der Festabend der Landjugend zu deren 100. Geburtstag ansteht, der auch am Sonntag mit einem Gottesdienst um 10 Uhr, einem Festzug zum Zelt und einem Familiennachmittag nach dem Mittagstisch gefeiert wird, ist das Zelt in diesem Jahr größer dimensioniert als üblich. So können sich die Partygäste sicher sein, dass sie auch bei einem kurzen Gewitterschauer im Trockenen tanzen können. Einen Biergarten, den die Organisatoren in den vergangenen Jahren angeboten hatten, um auch Familien und ältere Dorfbewohner anzulocken, wird es in diesem Jahr nicht geben. Schließlich, sagt Peter Düll, sei an diesem Wochenende in Mörslingen genug geboten. "Und damit sind wir auch gut beschäftigt." Denn von den Getränken bis hin zum Catering stemmt der SC bei der Rigo-Party alles selbst. Dafür sind am Freitagabend 100 Helfer im Einsatz.

100 Helfer sind bei der Rigo-Party in Mörslingen im Einsatz

Sie hoffen vor allen Dingen, dass ihnen das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Nur einmal in all den Jahren, sagt Peter Düll, habe sie der Wettergott im Stich gelassen. Gefeiert wurde damals dann trotzdem - ohne Eintritt im Sportheim. "Am Ende sind wir da finanziell noch mit einem blauen Auge davongekommen." Die Wettervorhersage sieht aktuell für Freitag aber ganz gut aus. Und so hofft der SC Mörslingen auf viele Partywütige, die zur Musik von DJ Spirit die Nacht zum Tag machen. Los geht es um 21 Uhr. Einlass ist ab 16 Jahren, dann aber nur mit Aufsicht und Formular. (AZ)