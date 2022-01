Mörslingen/Schwennigen

vor 31 Min.

Bankfilialen in Mörslingen und Schwenningen sind geschlossen

In Mörslingen und Schwenningen wurden die Bankfilialen geschlossen.

Plus In Schwenningen kann man nun nicht mal mehr Geld abheben. In Mörslingen haben Bürger und Bürgerinnen sogar eine Unterschriftenaktion gestartet.

Von Simone Bronnhuber

Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Genossenschaftsbank wie das Wirtshaus und die Kirche ein fester Bestandteil eines fast jeden Dorfes. Das hat sich geändert. Die Kirchen stehen noch (wenn auch zunehmend ohne Pfarrer und weniger besucht), die Gaststätten sind rarer geworden und die zu immer größeren Gebilden fusionierenden Volks- und Raiffeisenbanken dünnen – wie auch die Sparkassen – ihr Filialnetz aus. Diese Entwicklung hält in Nordschwaben unvermindert an. Nun hat die Raiffeisenbank-Volksbank (RVB) Donauwörth in drei Filialen einschneidende Maßnahmen ergriffen. Das betrifft auch zwei Filialen im Landkreis Dillingen.

