Traktor und Auto krachen in Mörslingen zusammen: 17-Jähriger schwer verletzt

Ein Jugendlicher hat bei einem Unfall mit einem Schlepper in Mörslingen schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik.

In Mörslingen sind am Freitagmittag ein Auto und ein Traktor zusammengestoßen. Dabei hat ein 17-jähriger Beifahrer im Pkw schwere Verletzungen erlitten. Der Jugendliche musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Zu dem folgenschweren Zusammenstoß war es gegen 11.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, war eine 54-jährige Autofahrerin aus dem Raum Schwabach auf der Altheimer Straße in Mörslingen in Richtung Dorfmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Deisenhofer Straße übersah die Frau laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Schleppers mit Anhänger, den ein 31-Jähriger aus dem Raum Aalen lenkte. Die Frau fuhr nach Angaben der Polizei nahezu ungebremst über die Kreuzung und stieß mit dem Traktor zusammen, der bei dem Aufprall umfiel.

Die Autofahrerin fährt nahezu ungebremst über die Kreuzung

Der Schlepper fiel mit der Front gegen die Beifahrerseite des Wagens. Dabei erlitt der Sohn der Autofahrerin schwere Verletzungen. Er ist aber, wie die Polizei mitteilt, zum Glück nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrabuer flog den 17-jährigen Berufsschüler in das Uniklinikum nach Augsburg. Die 54-jährige Unfallverursacherin wurde ebenso wie der 31-jährige Schlepperfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes brachte die Verletzten zur Behandlung ins Krankenhaus.

An der Unfallstelle waren die Mörslinger und die Höchstädter Feuerwehr mit 32 Kräften im Einsatz. Sie befreiten den Jugendlichen aus dem beschädigten Auto und regelten den Verkehr. Die Unfallstelle liegt unmittelbar bei einer Baufirma. Mitarbeitende halfen mit schwerem Gerät, den umgekippten Traktor und Anhänger wieder aufzustellen.

Neben dem Unfall in Mörslingen gab es einen weiteren Unfall in Diemantstein

Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens am Traktor stehe derzeit noch nicht fest. Die Altheimer und Deisenhofer Straße in Mörslingen waren am Freitag bis gegen 14 Uhr gesperrt.

Ein weiterer Unfall mit einem Schlepper ereignete sich am Freitagmittag auf der Staatsstraße in Diemantstein in Richtung Warnhofen. Dort fiel gegen 11.40 Uhr der Anhänger eines Traktors um. Der Verkehr staute sich zurück. Wie die Polizei informiert, kümmerte sich der Landwirt selbst darum, den Anhänger wieder aufzustellen.