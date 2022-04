Unbekannte schießen auf Rohbau in Mörslingen

Unbekannte haben offensichtlich auf einen Rohbau im Finninger Ortsteil Mörslingen geschossen. Dort wurden Einschusslöcher entdeckt.

Im Finner Ortsteil Mörslingen sind an einem Rohbau zwei Einschusslöcher aufgetaucht. Offensichtlich hat jemand auf das Gebäude, das Am Heubach steht, geschossen. Die Löcher tauchten im Fenster auf. Der Vorfall soll sich am Mittwoch zwischen 12 und 17 Uhr ereignet haben.

Schaden: rund 1000 Euro

Die Geschosse beschädigten nur das äußere Glas der Scheibe. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Dillinger Polizei bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch