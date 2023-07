Unbekannte stehlen Geld aus Mörslinger Metzgerei

Einbrecher verschaffen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einer Metzgerei am Mörslinger Kirchplatz. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Metzgerei in Mörslingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Einbrecher zwischen Dienstag 22.00 Uhr und Mittwoch 3.30 Uhr gewaltsam die zur Metzgerei gehörende Tür in der Straße am Kirchplatz. Nachdem sie sich so Zugang in das Lebensmittelgeschäft verschafft hatten, entwendeten sie aus einer Kasse einen unteren vierstelligen Geldbetrag. Ob ein Sachschaden verursacht wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)

