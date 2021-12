Mörslingen

16:45 Uhr

Waren K.-O.-Tropfen bei einer Party in Mörslingen im Spiel?

Zwei Party-Besucher vermuten, dass sie in Mörslingen mit K.-o.-Tropfen betäubt wurden. Die Polizei ermittelt noch.

Plus Eine 23-Jährige und ein 27-Jährigen glauben, bei einer Party in Mörslingen Opfer von K.-o.-Tropfen geworden zu sein. So ist der Stand der Ermittlungen der Polizei.

Waren bei einer Party in Mörslingen K.-o.-Tropfen im Spiel? Dieser Verdacht kam vergangene Woche auf, nachdem sich mehrere vermeintliche Opfer bei der Polizei meldeten. Eine 23-Jährige und ein 27-Jähriger klagten nach der Party über Übelkeit und Zitteranfälle. Im Polizeibericht hieß es, beide hätten über ein Promille Blutalkohol gehabt. Unabhängig davon hatten die beiden Partybesucher den Verdacht, dass ihnen K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

