Was führt Camper in den Landkreis Dillingen?

Vom Wertinger Wohnmobilpark aus erkunden Maria und Heinrich Bogutzki aus Blaufelden mit ihren Fahrrädern das Donauried, kehrten einen Tag in Höchstädt, den anderen Tag in Dillingen ein.

Plus Die Temperaturen während der Ferienzeit sind sommerlich, die Menschen auf dem Mörslinger Campingplatz und dem Wertinger Wohnmobilpark vergnügt.

Sommer, über 30 Grad Celsius. Die Stimmung auf dem voll belegten Goldberg Campingplatz in Mörslingen ist ausgelassen. "Jeder hier hat ´ne Meise" sagt Markus Idler und lacht. Er sitzt vor seinem Wohnmobil im Vorzelt am Campingtisch. Seine Frau Tanja lacht schallend im Liegestuhl: "Die Camper sowieso." Die 49-Jährige und der 53-Jährige aus dem 120 Kilometer entfernten Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) stehen seit zwei Wochen mit ihrem Wohnmobil auf dem Campingplatz. Ihnen gefällt es hier so gut, dass sie um eine Woche verlängert haben.

Von der Umgebung haben die Idlers einiges erkundigt. Begeistert erzählen sie vom Dillingern Wochenmarkt, der schönen Altstadt, den Kneipp-Becken und vom Neresheimer Kloster. Nur das Essengehen gestalte sich schwierig, da viele Restaurants erst in Richtung Wochenende öffnen. "Das bayerische Essen ist gut", findet Tanja Idler. Als stolzer Schwabe hat ihr Mann Markus aber sein Heimatbier Stuttgarter Hofbräu mitgenommen. Bis Ende August trinkt er fleißig, um mit den gesammelten Kronkorken womöglich etwas bei einer Sommeraktion der Brauerei zu gewinnen.

