Mord in Dillingen: Tatverdacht erhärtet sich in Kempten

Drei Männer feiern im Zimmer des einen von ihnen in einer Wohngruppe des Regens-Wagner-Werkes in Dillingen, es wird gegessen und es wird viel getrunken. Am Morgen des nächsten Tages wird eine 59-jährige Mitbewohnerin, Zimmernachbarin, tot in ihrem Bett aufgefunden. Ihr Körper weist zahlreiche Einstiche auf. Wer für den Tod der Frau, die aus dem nördlichen Landkreis Augsburg stammt, verantwortlich ist und warum sie sterben musste, wird seit April vor dem Augsburger Landgericht untersucht, wo sich ein 32-Jähriger und der 48-jährige Zimmerbewohner wegen Mordes verantworten müssen. In der jüngsten Sitzung kamen vor Gericht mehrere Polizei-Ermittler im Zeugenstand zu Wort.

Michael Siegel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis