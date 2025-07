Dillingen/Augsburg Prozess um getötete Frau in Dillingen: Angeklagter kann U-Haft überraschend verlassen

Zwei Männern wird der Mord an einer 59-Jährigen in einem Regens-Wagner-Wohnheim in Dillingen vorgeworfen. Kurz vor dem Urteilsspruch gibt es neue Entwicklungen.