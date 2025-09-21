Motorradfahrer wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Lauingen leicht verletzt worden. Der 63-Jährige war gegen 15.40 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Schlossstraße unterwegs, als ihm ein 62-jähriger Autofahrer entgegenkam. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse hielt der Pkw-Fahrer laut Polizeibericht an, um den Motorradfahrer durchfahren zu lassen.

Der 63-Jährige kippte aber beim Vorbeifahren nach links auf das hintere linke Eck des Autos. Dabei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand kein Sachschaden, der Sachschaden am Pkw beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. (AZ)