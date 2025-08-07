Icon Menü
Motorroller aus einem hauseigenen Garten in Gundelfingen entwendet

Gundelfingen

Motorroller aus einem Garten in Gundelfingen entwendet

Ein Roller parkt im Garten einen Wohnhauses in Gundelfingen, als ein Unbekannter es entwendet. Der Wert des Fahrzeugs liegt im dreistelligen Bereich.
    Ein blauer Motorroller der Marke Peugeot wurde aus einem privaten Garten in Gundelfingen gestohlen.
    Ein blauer Motorroller der Marke Peugeot wurde aus einem privaten Garten in Gundelfingen gestohlen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag einen Motorroller aus einem privaten Garten gestohlen. Dieser schloss nach Angaben der Polizei an ein Wohnhaus in der Alemannenstraße in Gundelfingen an. Es handelte sich um ein blaues Kleinkraftrad der Marke Peugeot im Wert von 600 Euro. Die Dillinger Polizei nahm nun die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)

