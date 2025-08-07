Motorroller aus einem Garten in Gundelfingen entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag einen Motorroller aus einem privaten Garten gestohlen. Dieser schloss nach Angaben der Polizei an ein Wohnhaus in der Alemannenstraße in Gundelfingen an. Es handelte sich um ein blaues Kleinkraftrad der Marke Peugeot im Wert von 600 Euro. Die Dillinger Polizei nahm nun die Ermittlungen wegen Diebstahls auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)

