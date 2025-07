Interessierte aus dem Kreis Dillingen zu Gast im Bayerischen Landtag

Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer besuchte eine Gruppe Politikinteressierter, darunter neue Mitglieder der Grünen aus Dillingen und Umgebung sowie einige Gewinner und Gewinnerinnen eines Gewinnspiels, den Bayerischen Landtag in München. Bevor die Gruppe eine Plenardebatte von der Besuchertribüne aus verfolgte und das Maximilianeum bei einer Führung kennenlernte, gab es Zeit für ein Gespräch mit der Grünen-Vorsitzenden in Bayern, Eva Lettenbauer. Laut einer Pressemitteilung der Abgeordneten haben die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Anliegen aus ihren Heimatorten mitgebracht. „Ein zentrales Thema war dabei der öffentliche Nahverkehr auf dem Land“, heißt es in der Mitteilung weiter. Lettenbauer machte deutlich, dass sie sich mit Nachdruck für bessere Mobilitätsangebote im ländlichen Raum einsetzt: „Wer auf dem Land lebt, darf nicht benachteiligt sein. Dafür braucht es endlich einen verlässlichen Bahn- und Busverkehr, auch abseits der Städte“. Lettenbauer warb für die von den Grünen geforderte Mobilitätsgarantie, die stündliche Verbindungen von 5 bis 24 Uhr auch für kleine Orte vorsieht. Gerade in Schwaben müsse es wieder selbstverständlich werden, dass man Bus und Bahn nutzen kann – nicht nur für Schülerverkehre, sondern für alle Generationen und Lebensbereiche. (AZ)

