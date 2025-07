MUT-Tour-Halt in Dillingen: Offen über psychische Erkrankungen sprechen

Knapp zehn Millionen Menschen in Deutschland sind von Depressionen betroffen. Auch wenn das Krankheitsbild immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt, bleibe das Bild über die Betroffenen oft von Vorurteilen und Stigmata geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die MUT-Tour setzt sich seit 2012 dafür ein, dem entgegenzuwirken. Jeden Sommer kommen dazu Menschen mit und ohne Depressionserfahrung in Etappenteams zusammen und bewegen sich auf dem Tandem und zu Fuß durch ganz Deutschland. Dabei verbinden sie Bewegung und Gemeinschaft mit Öffentlichkeitsarbeit, indem sie unterwegs mit zahlreichen Menschen offen über psychische Erkrankungen sprechen.

Die Aktion startete am 24. Mai in Bochum

Nach dem Start am 24. Mai in Bochum machte das MUT-Tour-Team jetzt vor dem Dillinger Rathaus halt. Am Brunnen in der Königstraße kam das fünfköpfige Tandemteam mit Menschen in Kontakt, um über Depression, die Rolle als Angehörige sowie psychische Erkrankungen im Allgemeinen zu sprechen. Den Regen als ständigen Begleiter habe man bereits akzeptiert. Die aktuelle Etappe endete in München.

Die Tour endet nach 4100 Kilometern am 6. September in Rostock

Mit dem Motto „Selbsthilfe in Bewegung“ setzt die MUT-Tour laut Pressemitteilung in diesem Jahr den Fokus auf Aktivität, Austausch und Selbstwirksamkeit. Denn auf der Tour werde gelacht, geschwitzt, geredet und Mut gemacht – sich selbst und anderen. Die Tour stärke die Teilnehmenden oft weit über die Aktion hinaus und zeige gleichzeitig nach außen, wie wertvoll offene Gespräche über psychische Gesundheit für alle sein können. Insgesamt dauert die MUT-Tour 2025 drei Monate. Sie führt in diesem Jahr von Bochum aus durch ganz Deutschland und endet nach 4100 Kilometern am 6. September in Rostock. (AZ)