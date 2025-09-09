Nach Aus für die Dillinger Pflegefachschule: So geht es nach der Schließung weiter

Die Nachricht kam im Juli für viele überraschend: Die Dillinger Pflegefachschule wird, anders als erwartet, nicht erst geschlossen, wenn in Wertingen der Neubau steht, sondern bereits zum 31. August 2025. Geplant war die Schließung der Schule im Rahmen der Umstrukturierung zwar von vornherein, doch kam für viele das Aus recht plötzlich. Nun ist das letzte Schuljahr an der Einrichtung zu Ende gegangen.

Seit diesem Schuljahr kann man sich nur noch an einem Ort im Landkreis in der Pflege ausbilden lassen. Notwendig war die Maßnahme vor allem aufgrund der drohenden Insolvenz der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. Mit dem Insolvenzverfahren mussten weitere Einsparmaßnahmen beschlossen werden. Eine davon ist die Schließung eines Schulstandortes. Die Klinik-Leitung begründete die vorzeitige Schließung damals mit einer Vielzahl an Eigenkündigungen in den Reihen der Lehrkräfte. Der Unterrichtsbetrieb habe nicht mehr aufrechterhalten werden können. Nach Informationen unserer Redaktion erhielten allerdings auch Mitarbeiter an der Dillinger Berufsfachschule betriebsbedingte Kündigungen. Diese wurden später zwar wieder zurückgenommen, weil andere Mitarbeiter selbst gekündigt hatten. Ihr Vertrauen in eine Zukunft an den Pflegeschulen im Landkreis hatten die Mitarbeiter damit aber offenbar verloren.

Bis zum Start des neuen Schuljahres im September konnten keine neuen Lehrkräfte gefunden werden

Nachgefragt bei der Geschäftsführerin Sonja Greschner heißt es: „In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, neue Fachkräfte zu gewinnen, die auch kurzfristig zum Schulstart hätten beginnen können.“ Die Zahl an Lehrkräften mit entsprechender Qualifikation werde schulaufsichtlich geprüft und gefordert.

Die Regierung von Schwaben hat die Schulaufsicht inne. Auf Nachfrage, ob ein Entzug der Genehmigung im Raum stand, schreibt Pressesprecher Wolfgang Miller: „Bei der Berufsfachschule für Pflege in Dillingen handelte es sich um eine bis auf Weiteres genehmigte Schule, sodass eine erneute Genehmigung des Unterrichtsbetriebs gar nicht notwendig gewesen wäre.“ Die Regierung von Schwaben stehe mit dem Träger der Berufsfachschule, also den Kreiskliniken, und der Schulleitung bereits seit April 2025 im Nachgang zu der Pressemitteilung über die Insolvenz der Kreiskliniken Dillingen gGmbH „in engem Kontakt“.

„Der Träger teilte uns Anfang Juli mit, dass – entgegen seiner ursprünglichen Planungen – die Schule nun doch zum Ende des aktuellen Schuljahres vollständig geschlossen werden wird“, schreibt Miller. Was Kündigungen angehe, handle der Schulträger eigenverantwortlich. Die Regierung habe aber bei der Vermittlung der Schülerinnen und Schüler an andere Schulen unterstützt. Weitere Detailfragen zur Rolle der Regierung von Schwaben bei der Entscheidung, ob die Schule weiter bestehen kann, bis alle verbliebenen Schüler noch ihre Ausbildung beenden konnten, beantwortet Miller nicht.

Pflegeschule in Dillingen war nur zu 64 Prozent ausgelastet

Geschäftsführerin Sonja Greschner jedenfalls sagt, dass man bei der Entscheidung „die betriebswirtschaftliche Perspektive und aktuelle Entwicklungen berücksichtigt“ habe. „Wir spüren den Fachkräftemangel und rückläufige Bewerberzahlen.“ Insbesondere der Standort Dillingen verzeichnete in den vergangenen Jahren eine rückläufige Zahl an Auszubildenden: In Dillingen lag die Auslastung 2024 nur noch bei 64 Prozent, am Standort in Wertingen war die Quote mit 83 Prozent deutlich höher. 168 Ausbildungsplätze wird es geben, wenn der Neubau in Wertingen fertig sei. „In der Gesamtbetrachtung wird die Zahl der Plätze reduziert, jedoch wird damit unter Berücksichtigung der rückläufigen Ausbildungszahlen eine optimale Auslastung erreicht“, sagt Greschner. Die bloße Zahl an Plätzen habe allerdings wenig Aussagekraft. „Es ist entscheidend, dass wir die Ausbildungsplätze belegen und Ausbildungsverträge abschließen.“

Was wurde aus den Azubis aus Dillingen? 33 der 35 Schülerinnen und Schüler wollten mit ihrer Ausbildung weitermachen. Acht haben in Wertingen einen Schulplatz bekommen, informiert Greschner. Die anderen wechseln an andere Pflegefachschulen in der Umgebung. „Wir bedanken uns bei allen Partnern für die Unterstützung und auch bei der Regierung von Schwaben.“ Am Standort Wertingen starten zum neuen Schuljahr 23 Schülerinnen und Schüler in die Ausbildung im Bereich Altenpflegehilfe/Pflegehelfer. 26 Schülerinnen und Schüler beginnen die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft.