Feuerwehreinsatz und Verletzte nach Autounfall in Gundelfingen

In Gundelfingen hat sich ein Autounfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind und die Feuerwehr mit 16 Einsatzkräften die Unfallstelle gesichert hat. So heißt es in einem Polizeibericht. Ein 20-Jähriger befuhr am Donnerstagmittag mit dem Auto die Walkstraße in westlicher Richtung und wollte an der Einmündung zur Günzburger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 44-Jährigen, die auf der Günzburger Straße in nördlicher Richtung unterwegs war. Die Autos prallten aufeinander.

Fünfstelliger Sachschaden nach Autounfall in Gundelfingen

Die 44-Jährige sowie ihre 14-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt – der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen mit 16 Personen im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen war mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort. Diese kümmerten sich um die Reinigung von auslaufenden Betriebsstoffen. Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)