Diskussion um das Feuerwerk beim Dillinger Lampionfest geht weiter

Die Diskussion um das Feuerwerk beim Lampionfest hat am Montagabend den Dillinger Stadtrat erreicht. Beim Abbrennen der Raketen hatte am Samstagabend der Ast eines Baums im Taxispark Feuer gefangen. Die Dillinger Feuerwehr war einsatzbereit vor Ort und löschte den Brand.

Umland-Fraktionsvorsitzender Hermann Balletshofer lobte die Veranstaltung als „sehr schönes Fest“. Dass ein Baum brennen könnte, sei angesichts der Trockenheit fast absehbar gewesen. „Das Feuerwerk hat Charme“, stellte Balletshofer fest. Bei Trockenheit müsse man vielleicht über „eine Ersatzmaßnahme“ nachdenken.

Es gebe immer Befürworter und Gegner von Feuerwerken

Oberbürgermeister Frank Kunz wies darauf hin, dass die Gewerbeaufsicht der Regierung von Schwaben das Feuerwerk genehmigt hat. Die Stadt hatte bereits zuvor auf Anfrage unserer Redaktion darauf hingewiesen, dass es immer eine Nachbesprechung zum Lampionfest sowie dem Kinder- und Familienfest gebe. Und da soll auch überlegt werden, ob man in Zukunft über eine Alternative zum Feuerwerk nachdenken muss. Das Lampionfest wird vom Kulturring Dillingen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsvereinigung, Image Plus und den Vereinen veranstaltet. Kunz sagte, es gebe immer Befürworter und Gegner von Feuerwerken. Man könne das Abbrennen eines Feuerwerks zu dieser Jahreszeit aber hinterfragen.

OB Frank Kunz: „Der Ast hat vielleicht eine Minute gebrannt“

Walter Fuchsluger sagte, dass das Feuerwerk beim Lampionfest immer eine Attraktion sei, die man weiterhin bieten solle. Der SPD-Stadtrat räumte aber auch ein: „Nach der wochenlangen Hitze war es ein Risiko.“ Kunz stellte fest, dass die Feuerwehr vor Ort gewesen sei. Der Ast habe „vielleicht eine Minute gebrannt“.

Balletshofer hatte auch die vorzeitige Schließung der Pflege-Berufsfachschule an der Dillinger Kreisklinik wegen kurzfristiger Eigenkündigungen im Lehrpersonal thematisiert. Man müsse schon die Geschäftsleitung hinterfragen, „ob sie da ein glückliches Händchen hat“, so Balletshofer. Einige Schüler und Schülerinnen hätten jetzt Probleme, ihre Ausbildung abzuschließen. Kunz sagte, dass für diejenigen, die in Ausbildung sind, eine gute Lösung gefunden werden müsse.