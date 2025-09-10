Nach Digitalminister Mehring bleibt nun auch Abgeordneter Knoll mit dem Auto liegen

Bei den Reisen der Landtagsabgeordneten in der Region ist in diesen Tagen der Wurm drin. Als Digitalminister Fabian Mehring vorige Woche das Jubiläumsfest „75 Jahre Donau Zeitung“ im Dillinger Eichwaldbad besuchte, hatte sein 7er-BMW eine Reifenpanne. Der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Peter Müller, zeigte Herz für Menschen in Not und nahm den FW-Politiker in seinem Auto mit zu einem Folgetermin in Augsburg.
Höchstädt/Bayreuth
