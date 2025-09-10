Icon Menü
Nach Digitalminister Mehring bleibt nun auch Abgeordneter Knoll mit dem Auto liegen

Höchstädt/Bayreuth

Nach Digitalminister Mehring bleibt nun auch Abgeordneter Knoll mit dem Auto liegen

Der CSU-Politiker aus Höchstädt ist in der Nacht zum Dienstag auf der A9 bei Bayreuth unterwegs, als ein Lkw vor ihm Fahrzeugteile verliert. Der 35-Jährige hat Glück.
Von Berthold Veh
    • |
    • |
    • |
    CSU-Landtagsabgeordneter Manuel Knoll stellte sich am Montag JU-Bezirksverbänden in Franken vor. Auf dem Rückweg blieb er mit seinem Auto liegen.
    CSU-Landtagsabgeordneter Manuel Knoll stellte sich am Montag JU-Bezirksverbänden in Franken vor. Auf dem Rückweg blieb er mit seinem Auto liegen. Foto: Tobias Atzkern, unge Union

    Bei den Reisen der Landtagsabgeordneten in der Region ist in diesen Tagen der Wurm drin. Als Digitalminister Fabian Mehring vorige Woche das Jubiläumsfest „75 Jahre Donau Zeitung“ im Dillinger Eichwaldbad besuchte, hatte sein 7er-BMW eine Reifenpanne. Der Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Peter Müller, zeigte Herz für Menschen in Not und nahm den FW-Politiker in seinem Auto mit zu einem Folgetermin in Augsburg.

