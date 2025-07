Nach Rettung aus Schwenninger See: „Ich hatte nicht nur einen Schutzengel“

Zwei Wochen ist die dramatische Rettungsaktion im Schwenninger Badesee nun her. Die Erinnerung daran erhöht bei einigen Beteiligten aber noch immer den Puls. Phil Förg ist an jenem Samstagmorgen mit seiner Mutter schwimmen gegangen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts in Rostock hatte nach dem Besuch einer Messe in Wien zwei Tage Heimaturlaub im Tapfheimer Gemeindeteil Donaumünster eingestreut. „Ich war nicht so fit und wollte nicht schwimmen, sondern nur auf der Wiese am Ufer liegen und chillen“, sagt der 30-Jährige. Doch die Dinge nehmen einen anderen Lauf.

