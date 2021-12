Dreikönigslauf in Lauingen: „Wir können die Verantwortung nicht schultern“

Plus Das erste große Sportevent des Jahres 2022 im Landkreis Dillingen ist ein Opfer der Corona-Pandemie. Warum Abteilungsleiter Erich Gruber an der Absage des Lauinger VR-Dreikönigslaufes festhält.

Eigentlich sollte der Lauinger VR-Dreikönigslauf am 6. Januar der erste Höhepunkt des Sportjahres im Landkreis Dillingen sein. Das Event wurden dann aber wegen der strengen Corona-Vorschriften abgesagt. Warum Erich Gruber, Abteilungsleiter bei der veranstaltenden Triathlon-Abteilung des TV Lauingen, auch nach den jetzt verkündeten „Erleichterungen“ keine sinnvolle Möglichkeit sieht, den Dreikönigslauf durchzuführen, erklärt er in diesem „Nachgefragt“: