Kommt ein Supermarkt nach Blindheim oder doch ein Neubau in Höchstädt?

Die Emotionen sind hochgekocht, ein Leserbrief in unserer Zeitung folgte auf den anderen, und beide Lager haben intensive Werbung für sich und ihre Anliegen gemacht. Am Ende haben die Menschen der Gemeinde Blindheim bei einem Bürgerentscheid entschieden, dass sich Bürgermeister Jürgen Frank und sein Gemeinderat um einen Supermarkt im Ort bemühen sollen – anstatt den Erweiterungsplänen der örtlichen Firma Miller Vorrang zu geben.