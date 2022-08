Nattheim

vor 33 Min.

Ganzjährig frisches Gemüse: Nattheimer Unternehmen baut "Indoor-Pflanztürme"

Das Markenzeichen von Greeny plus aus Nattheim sind vertikale Gewächshäuser. Mit ihnen kann sogar im Winter in Innenräumen Gemüse angepflanzt werden.

Plus Das Nattheimer Unternehmen Greeny plus stellt „Indoor-Pflanztürme“ für ganzjähriges, frisches Gemüse her. Die Türme kann man einfach in der Wohnung aufstellen.

Von Maximilian Haller

Wer seinen Salat derzeit mit regionalen Tomaten garnieren möchte, hat Glück: Das Fruchtgemüse hat Saison. Auch beim Kopfsalat oder bei der Paprika kann man dieser Tage großzügig zugreifen. In wenigen Wochen wird dies nicht mehr der Fall sein, dann bleibt lediglich der Import aus dem Ausland – oder? Muss nicht sein, findet Markus Grupp von Greeny plus. Das Nattheimer Unternehmen hat ein Ziel: Menschen zu Selbstversorgern zu machen, und das das ganze Jahr durch.

