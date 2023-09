Der Egau geht das Wasser aus

Plus Die am Neresheimer Stadtrand gelegene Egauquelle liegt immer öfter und länger trocken. Die Ursachen sind nicht leicht zu erforschen, eine Datenrecherche erbringt Indizien.

Ein Griff, und Wasser strömt aus dem Hahn, dem Duschkopf oder aus der Klospülung. Dass wir sauberes Trinkwasser in praktisch beliebiger Menge zur Verfügung haben, ist in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Durchschnittlich 128 Liter Wasser pro Tag verbraucht ein Mensch hierzulande, es gibt jedoch warnende Stimmen, dass der Verbrauch sinken müsse, weil auch eine scheinbar unerschöpfliche Ressource wie das Grundwasser Grenzen haben könnte.

Dazu trägt auch der Klimawandel bei: Hitzeperioden, wie wir sie in den vergangenen Sommern erlebt haben, trocknen den Boden stark aus. Fällt Niederschlag auf ausgetrocknete Erde, fließt er oberflächlich ab, anstatt vom Boden aufgesogen zu werden. Regen, der nicht versickert, kann aber auch nicht ins Grundwasser gelangen.