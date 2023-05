Neresheim

Die Diesellok Jumbo fährt wieder auf dem Härtsfeld

Auch am Himmelfahrtstag wird Diesellok D4 „Jumbo“ den Museumszug ziehen.

Bei der Härtsfeld-Museumsbahn ist an Christi Himmelfahrt Tag der offenen Lokschuppentür. In Neresheim steht eine besondere Stadtwette an.

Anlässlich des Feiertages Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, findet wieder der traditionelle „Tag der offenen Lokschuppentür“ in Neresheim auf dem Betriebsgelände der Härtsfeldbahn an der Dischinger Straße 11 statt. Der Lokschuppen ist bewirtet, es wird Speisen vom Grill und von der Kuchenplatte geben. Dementsprechend werden die Fahrzeuge und Restaurierungsprojekte der Museumsbahn aus den beiden Lokschuppen heraus rangiert und im Freien gezeigt und erklärt. Neben den Einsatzfahrzeugen T 33, „Jumbo“ D4 und Lok 12 sowie den Museumszugwagen sind dies die in Aufarbeitung befindlichen Fahrzeuge TA 254, Lok 11 und Rungenwagen RW 322. Natürlich findet ein Betriebstag nach Regelfahrplan statt, damit man die Schättere erleben kann. Der erste und letzte Zug wird von der Triebwagengarnitur gebildet, die Holzklassewagen werden noch einmal von der Diesellok D4 „Jumbo“ gezogen. Für Fotofans: Das wird voraussichtlich für längere Zeit die letzte Gelegenheit sein, den Jumbo vor dem Regelzug im Einsatz zu erleben, denn an der Lok 12 „Liesele“ ist die Kesselreparatur abgeschlossen. Sie soll voraussichtlich an Pfingsten wieder im Einsatz stehen. Das große Extra dieses Jahr: Auf dem Bahnhofsgelände hält der Unimog-Club Ostalb sein Frühjahrstreffen ab. Ein weiteres Highlight findet gleich am darauffolgenden Samstag, 20. Mai, statt: Die „Schwäbische Post“ veranstaltet aus Anlass ihres 75-jährigen Bestehens in Zusammenarbeit mit der Stadt Neresheim und der Härtsfeld-Museumsbahn eine Stadtwette. Die Wette der Zeitung steht gegen die Ostalbkreis-Kommune: Dass es Neresheim mit seinen Bürgern und seiner Schättere nicht schaffen wird, 75 Personen auf die Bühne zu bringen, die das Lied "Auf de Schwäbsche Eisebahne" singen. Los geht’s an der SchwäPo–Bühne um 14 Uhr mit Begrüßung und Programm, die eigentliche Wette ist dann um 15 Uhr. Natürlich finden aus diesem Anlass auch zwei Sonderfahrten der Schättere statt. (AZ)

