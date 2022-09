Trauer um die "Freunde"-Mitbegründerin Edith Birkner

Plus Die Neresheimerin Edith Birkner ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf eine Frau, der das Leben viel zugemutet hat.

98 Jahre alt werden durfte Edith Birkner, bis sie jetzt im Altenhilfezentrum Neresheim gestorben ist. An die liebenswürdige alte Dame erinnern sich viele mit großer Dankbarkeit. Natürlich: Sie war eine vom Härtsfeld, das die Menschen prägt: harte Arbeit, karger Boden. Und doch ist Herzlichkeit auch dabei.