Neue Bücherei in Wertingen ist offiziell eröffnet

Jetzt ist die milchige Folie an den Fenstern, die Neugierigen den Blick ins Innere der Hauptstraße 4, Wertingen, verwehrt hat, verschwunden. Denn die Kreisbücherei, die neu in das Gebäude eingezogen ist, hat eröffnet. Am Donnerstagnachmittag hat die Einweihung stattgefunden. Neben offiziellen Gästen kamen gleich viele Interessierte, die sich ein Bild von der Einrichtung machen wollten.

Bibliothekarin Jana Besold begrüßte die Anwesenden in der großen, hell gestalteten Bücherei, in der rund 15.000 Bücher stehen. Auch andere Medien wie CDs, Tonies, Magazine und Gesellschaftsspiele gehören zum Repertoire. Die Einrichtung bringe zwar keinen finanziellen Gewinn, doch „Investitionen in Bibliotheken sind Investitionen in die Köpfe der Menschen“, sagte die 25-Jährige. Die neue Kreisbücherei werde als „dritter Ort“ nach dem Zuhause und der Arbeit oder der Schule verstanden: Hier können sich die Menschen „treffen, entspannen, schmökern und lernen“.

Bürgermeister Willy Lehmeier dankte der Arbeit der politischen Gremien auf Landkreisebene. Die neue Bibliothek befinde sich in bester Lage. Früher war in dem Gebäude der Drogeriemarkt Müller untergebracht. Nach dessen Umzug in die Industriestraße sei es schwierig gewesen, eine Nachfolge zu finden, „die einen Mehrwert für die Innenstadt bringt“. An dieser Stelle richtete sich der Rathauschef an die Eigentümer Wiesia und Dieter Romakowski von der Firma Roma aus Buttenwiesen, mit welchen man sich auf ein gutes Mietverhältnis einigen konnte. Dank der rollbaren Möbel in der Bücherei entstehe zudem rasch „eine Fläche für Kunst und Kultur“. Und auch von Wertingens Schulen habe es Zuspruch gegeben.

Landrat Markus Müller lobte die Kreisbücherei samt Bücherbus, der nach wie vor im Einsatz ist. Rund 1300 aktive Nutzer und etwa 110.000 Entleihungen im Jahr belegten „diese Erfolgsgeschichte“. Den Bücherbus gebe es bereits seit 1967, die Bücherei in Wertingen befand sich seit 1975 eher abgelegen und beengt am Landrat-Anton-Rauch-Platz. Die neue Adresse in der Hauptstraße hingegen sei ein zentraler Ort in Wertingen.

Im Anschluss segneten die evangelische Pfarrerin Marie-Catherine Schobel und der katholische Pfarrer Rupert Ostermayer die Räumlichkeiten. Leiterin Besold erklärte Interessierten, wie die neue Bibliothek samt Option zur Selbstausleihe funktioniert. Neben dem Angebot einer Bücherei-Rallye in Kooperation mit der Buchhandlung Gerblinger las Autorin Monika Prankl aus ihrem Kinderbuch „Drachenmut tut jedem gut!“ vor. Denn zu den Zielgruppen zählen vor allem Kinder und Senioren, wie Besold bereits vor der Eröffnung am neuen Standort erklärte. Daneben hätten „TikTok und Social Media dem Bücher-Boom einen Gefallen getan“, vor allem, was Jugendbücher und das Genre New Adult angeht. So soll dieser Bereich noch ausgebaut werden.

Wer in die Kreisbücherei kommt, der kann nicht nur Bücher und andere Medien ausleihen. Auf vielen bunten Sesseln, Hockern und einem Sofa gibt es auch Platz, um sich zu setzen und zu lesen. An einem Tisch kann gearbeitet werden, es gibt Steckdosen für elektronische Geräte und einen Wlan-Zugang. Wer möchte, kann den Kaffeeautomaten in der Bibliothek benutzen oder sich von außerhalb etwas zu trinken oder zu essen mitbringen. Obendrein befindet sich in der Bücherei eine öffentliche, barrierefreie Toilette. Die darf von jeder und jedem genutzt werden.

Dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags von 12 bis 16 Uhr wird die Bücherei fortan geöffnet haben. In den Schulferien – abgesehen von der ersten Woche der Sommerferien und in den Herbstferien – bleibt die Bibliothek geschlossen. Nach diesem Plan möchte das Team starten. „Die Öffnungszeiten können sich allerdings noch entwickeln“, sagte Bibliothekarin Besold unserer Redaktion dazu.