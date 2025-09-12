Mehr Verkehrssicherheit für Schüler an der Grund- und Mittelschule Höchstädt

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2025/26 gilt in der Prinz-Eugen-Straße in Höchstädt im Bereich der Grund- und Mittelschule eine neue Verkehrsregelung. Damit werde dem von vielen Eltern, den Elternbeiräten, der Schulleitung und den Lehrkräften vielfach geäußerten Wunsch nach mehr Verkehrssicherheit, vor allen Dingen für die Schulkinder, entsprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Abschluss der Bau- und Sanierungsmaßnahmen auch im Außenbereich der Schule biete nun die Gelegenheit, die Verkehrssituation in diesem Bereich zu entschärfen. In Absprache mit dem Schulverband, der Stadtverwaltung, der Polizei, den entsprechenden Stellen im Landratsamt und der Schulleitung gilt ab sofort Folgendes: Im Bereich des alten Feuerwehrgerätehauses, das gegenüber der Schule liegt, gilt für alle Fahrzeuge mit Ausnahme der Schulbusse in der Zeit von 7 Uhr bis 15.30 Uhr ein absolutes Durchfahrtverbot in beide Richtungen.

Wer aus Richtung Osten kommt, muss am Gerätehaus umdrehen

Wer aus Richtung Osten kommt, muss an der neu geschaffenen Wendeplatte auf Höhe der Lehrerparkplätze umdrehen. An dieser Stelle wurden insgesamt sechs Kurzzeit-Halteplätze für Eltern neu geschaffen (Parkdauer bis zu 30 Minuten). Wer aus Richtung Südwesten, von der Nordschwabenhalle her, mit dem Auto kommt, für den steht das vordere Segment der Schotterparkplätze südöstlich der Nordschwabenhalle ebenfalls zeitlich begrenzt zur Verfügung. Von der Nordschwabenhalle beziehungsweise der Berufsschule her gilt ebenfalls das Durchfahrverbot vor dem alten Feuerwehrhaus und der Grund- und Mittelschule im Zeitraum von 7 Uhr bis 15.30 Uhr. Die Lehrerparkplätze sind während der Schulzeit im Zeitraum von 7 Uhr bis 13.30 Uhr ausnahmslos für Lehrkräfte und schulisches Personal reserviert. Ebenso wie im Bereich der Bushaltestelle und des Wendekreises vor der Berufsschule ist es laut Pressemitteilung in der Vergangenheit auch in diesem Bereich durch „Fremdparker“, die teilweise kreuz und quer standen, immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen.

Die Querungshilfe für Schulkinder wurde versetzt

Nahe der Einfahrt zu den Lehrerparkplätzen wurde die Querungshilfe für Schulkinder und andere Fußgänger etwas versetzt. Am Morgen sorgen hier in der Schulzeit auch größere Schüler und Schülerinnen als Schulweghelfer für mehr Verkehrssicherheit. „Alle Beteiligten, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten für eine Verbesserung der Verkehrssituation vor Ort eingesetzt haben, wünschen sich, dass sich alle an die geänderte Verkehrsführung und die Hinweise der Schulweghelfer halten und somit für mehr Sicherheit gerade für unsere schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Kinder, sorgen“, teilt die Schule mit. Die Polizei werde in diesem Bereich in der kommenden Zeit verstärkt kontrollieren. (AZ)