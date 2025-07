Neuer Anziehungspunkt an der Donau in Dillingen für Radler, Wanderer und Bootsfahrer

Eine einladende, lebendige und ökologisch aufgewertete Flusslandschaft ist das Ziel des mit EU-Geldern geförderten Projekts „Flusslandschaften in Schwaben – Donau erleben.“ Ein Baustein des Projekts ist eine neue Bootsanlegestelle oberhalb der Dillinger Donaubrücke. Anlässlich der Einweihung der idyllisch gelegenen Anlegestelle sprachen Vertreter der Lechwerke, der Stadt Dillingen, des Vereins Donautal-Aktiv und des Landwirtschaftsamts von einem neuen Anziehungspunkt für Wanderer, Radler und Bootsfahrer in der Region.

Ende 2017 lief das Projekt „Flusslandschaften in Schwaben“ an. Seither wurden an vielen Stellen entlang der Donau zwischen Neu-Ulm und Höchstädt Radwege optimiert, Ufer ökologisch gestaltet und Bootsanlegestellen geschaffen. Träger des Projekts ist die Bayerische Elektrizitätswerke GmbH, unterstützt wird es von den lokalen Leader-Aktionsgruppen (LAG) Schwäbisches Donautal, Begegnungsland Lech-Wertach und Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm. Die staatliche Förderung für das Gesamtprojekt beläuft sich auf rund 926.000 Euro. Davon entfallen 10.000 Euro – die Hälfte der gesamten Bau- und Planungskosten – auf die Bootsanlegestelle in Dillingen.

Möglichst viele Menschen sollen die Anlegestelle in Dillingen nutzen

Bei der Einweihung der Anlegestelle hoffte Oberbürgermeister Frank Kunz, dass künftig möglichst viele Menschen die Anlegestelle nutzen. „Das Projekt zeigt, was man erreichen kann, wenn man die entsprechenden Partner hat“, sagte Kunz. Landrats-Stellvertreter Erhard Friegel erinnerte daran, dass der Verein Donautal-Aktiv die Bootsanlegestelle maßgeblich angestoßen habe. Die Lechwerke wiederum hätten im Landkreis Dillingen bereits mehrere Projekte zur Steigerung der Attraktivität der Donau umgesetzt.

Die gute Partnerschaft mit den Lechwerken würdigte ebenso der Leader-Koordinator am Landwirtschafsamt Nördlingen-Wertingen, Erich Herreiner. Durch den Bau der Bootsanlegestelle werde auch das Ehrenamt der örtlichen Wasserwacht unterstützt. „Das Projekt verbindet Wertschöpfung mit Wertschätzung“, betonte Herreiner und wies darauf hin, dass es „landwirtschaftliche Gelder sind, die wir hier einsetzen“.

Menschen Zugang zum Wasser verschaffen

AELF-Chef Reinhard Bader hob die zentrale Bedeutung des Wassers als Grundnahrungsmittel und Verkehrsweg, aber auch für die Entsorgung von Abwässern hervor. Um die mit dem Wasser verbundenen Herausforderungen zu bewältigen, brauche es starke Netzwerkpartner. Wie Projektberaterin Andrea Zangl vom Verein Donautal-Aktiv erklärte, hat die Lokale Aktionsgruppe Schwäbisches Donautal in den Landkreisen Günzburg und Dillingen im Rahmen des Leader-Projekts „Flusslandschaften in Schwaben“ bereits 14 Maßnahmen entlang von Günz und Donau umgesetzt. Der Kreis Dillingen sei sehr wasserreich und umso mehr gelte es, den Menschen Zugang zum Wasser zu verschaffen, beispielsweise durch die infrastrukturelle Aufwertung der Rad- und Wanderwege entlang von Gewässern. „Das erhöht die Attraktivität der Heimat und hält die Menschen in der Region.“

Abschließend lobte Michael Bollinger die gute Projektkoordination. Der Geschäftsführer der LEW Wasserkraft GmbH freute sich darüber, dass es die Bootsanlegestelle sehr leicht mache, bequem ganz nah ans Wasser zu kommen. (AZ)