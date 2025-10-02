Für die Bonaventura-Schulen ist jetzt „ein Traum Wirklichkeit geworden“

Die neue Dreifach-Turnhalle am St.-Bonaventura-Campus in Dillingen wirkt in der Tat gewaltig. Nach dem lange ausgelagerten Sportunterricht eröffnet das neue Bauwerk für die vier Dillinger Bonaventura-Schulen in der Tat ganz neue Möglichkeiten. Bischof Bertram Meier zeigt sich bei der Einweihung am Donnerstag etwas überrascht von der Dimension der etwa 1600 Quadratmeter großen Turnhalle, die außerhalb der Unterrichtszeiten auch Vereine nutzen können. „Wollen Sie hier Championsleague spielen?“, fragt der Bischof, bevor er mit dem Weihwasserpinsel zur Segnung schreitet. „Das spielen wir schon“, lautet die launige Antwort aus der Runde.

Die Stimmung der Gäste, unter ihnen auch Weihbischof Florian Wörner und Benediktiner-Erzabt Wolfgang Öxler, ist bei diesem Festakt so heiter wie das sonnige Wetter draußen. Denn die Bona-Schulen haben „lange auf diesen Tag gewartet“, wie der Realschulleiter André Deppenwiese erläutert. Der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, erinnert an diesen „steinigen Weg“, dessen Anfang er einst als junger Schulleiter mitbekommen habe. Vergessen seien jetzt die endlosen Diskussionen und Schwierigkeiten, etwa die Verlegung von Gräbern des einstigen Friedhofs auf diesem Areal. „Wir stehen hier vor einem Traum, der Wirklichkeit geworden ist“, stellt Kosak fest. Nach schwierigsten Geburten kämen oft die schönsten Kinder zur Welt. „Und haben wir nicht das schönste Kind hier“, fragt der Vertreter des katholischen Schulwerks, das die Realschule, die Fachoberschule, das Gymnasium und die Fachakademie für Sozialpädagogik betreibt.

Icon vergrößern Bischof Bertram Meier gab dem neuen Bona-Campus den Segen. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bischof Bertram Meier gab dem neuen Bona-Campus den Segen. Foto: Berthold Veh

28,7 Millionen Euro, drei Millionen mehr als geplant, hat der Träger in den Bona-Campus investiert. Neben der Turnhalle sind eine Mensa sowie Klassenzimmer und Fachräume für die Bona-Realschule entstanden. Auch die Fachakademie für Sozialpädagogik wurde im Rahmen des Projekts saniert und umgebaut. Das Bona sei ein Ort, an dem auf der Basis des Glaubens an Gott Zukunft gestaltet werde, betont Kosak. Im Mittelpunkt stünden nicht die Gebäude aus Beton, Glas und Stahl, sondern die Schüler, „die wachsen“.

Icon vergrößern Einweihung Bona-Campus am 2. Oktober Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Einweihung Bona-Campus am 2. Oktober Foto: Berthold Veh

Landrat Markus Müller sagt, dass Investitionen in Bildung die höchste Rendite bringen. Der Landkreis Dillingen habe sich mit 2,1 Millionen Euro am Bona-Campus beteiligt. „Die Bonaventura-Schulen gestalten Zukunft“, sagt Müller. Sie seien weit mehr als ein Bildungsträger, sondern eine christliche Wertegemeinschaft. Oberbürgermeister Frank Kunz spricht von einem weiteren Meilenstein „für die Bildungsstadt Dillingen“. Der Landkreis habe 40 Millionen in die Sanierung und den Neubau am Sailer-Gymnasium gesteckt, und der Neubau der Mittelschule habe die Stadt 25 Millionen Euro gekostet. Am Bona, so Kunz, sei „ein moderner, funktionaler und pädagogisch zukunftsweisender Schulcampus“ entstanden. Die Kirche zeige hier, wofür sie stehe – die Vermittlung von christlichen Werten für die Zukunft der Kinder. Die Stadt Dillingen hat den Bona-Campus mit 900.000 Euro bezuschusst.

„Das notorische Platzproblem“ der Bona-Realschule beseitigt

Neben den Schulleitern des Gymnasiums, Oliver Stahl, und der Fachakademie, Tanja Barfüßer, spricht Realschul-Rektor André Deppenwiese zu den Gästen. „Das notorische Platzproblem“ der Bona-Realschule, die nie über ein eigenes Schulgebäude verfügt habe, sei jetzt beseitigt. Die neuen Räume schaffen seinen Worten zufolge eine gute Atmosphäre für das gemeinsame Lernen und das Zusammenleben. Es gehe bei dem Projekt nicht um das Haus aus Steinen, sondern um die Kirche und um den Menschen, sagt Deppenwiese. Der Festakt steht auch im Zeichen des Danks an alle Beteiligten – von den Verantwortlichen des Schulwerks über die Architekten Werner Eberle und Andreas Wiedersatz, Mitarbeitende der Baufirmen bis zu Realschul-Konrektor Bernd Völkel und dem früheren Leiter des Gymnasiums, Franz Haider.

Icon vergrößern Die Zehntklässler Luis Hummel und Elena Kuchenbaur blickten auf die Bauzeit zurück. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Zehntklässler Luis Hummel und Elena Kuchenbaur blickten auf die Bauzeit zurück. Foto: Berthold Veh

Für den feierlichen musikalischen Rahmen sorgen ein Saxophon-Quartett um Marie-Sophie Schweizer und ein Blechbläser-Ensemble um Rainer Hauf, das unter anderem die Eurovisionsmelodie spielt. Lockerer wird es beim Stehempfang unter dem Motto „Der Bona-Campus sperrt auf“, bei dem eine Lehrerband Stücke wie „Stand by me“ intoniert. Die Schüler und Schülerinnen, um die es beim Bau der neuen Räume in erster Linie geht, haben sich offensichtlich richtig mit dem neuen Bona-Campus angefreundet. Die Schülersprecher Elena Kuchenbaur und Luis Hummel, Zehntklässler an der Realschule, haben bereits beim Festakt den Bau der neuen Klassen- und Fachräume gelobt. „Es ist unfassbar schön, diese neue Turnhalle und die Mensa zu haben“, sagt Hummel.

Schülersprecherin Kuchenbaur: „Wir freuen uns alle richtig“

Elena Kuchenbaur beschreibt die Gefühlslage ihrer Mitschüler: „Wir freuen uns alle richtig.“ Die Stimmung sei eine ganz andere, teilt die 16-jährige Glötterin auf Anfrage mit. Da gehe man viel lieber in die Schule.