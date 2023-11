Neues FW-Fahrzeug Schwennenbach

Kürzlich hat Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth mit Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Schwennenbach und zweitem Bürgermeister Stephan Karg das Feuerwehrfahrzeug für die Feuerwehr Schwennenbach in Zöschingen in Empfang genommen. Wie man sofort erkannt hat, wurde das gebrauchte Tragkraftspritzenfahrzeug seitens der Zöschinger Feuerwehr gepflegt und konnte daher in einem hervorragenden Zustand mit rund 25.000 gefahrenen Kilometern übergeben werden. „Ich freue mich sehr, dass unser Stadtteil Schwennenbach durch dieses Feuerwehrfahrzeug noch leistungsfähiger auftreten kann. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Kommandant Ulrich Kratzer, der Vorstandschaft und allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger“, so Bürgermeister Maneth laut einer Pressemitteilung. Die Feuerwehr Schwennenbach wird in den nächsten Wochen das Einsatzfahrzeug mit den erforderlichen Gerätschaften ausrüsten, so dass die Einsatzbereitschaft zeitnah erfolgen kann.